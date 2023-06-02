На Бали ввели строгие ограничения для туристов: за нарушение грозит депортация

На самом популярном острове Индонезии – Бали – ввели серьезные запреты для туристов. Из интересного: нельзя фотографироваться обнаженными в святых местах и ругать власть в соцсетях. За нарушение грозит депортация.

Губернатор Бали Ваян Костер ввел строгие ограничения как для туристов, так и местных жителей. Теперь подниматься на священные горы или даже находиться рядом с ними можно только во время специальных церемоний. Какие еще неочевидные запреты следует учесть – узнаете в материале.

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За что могут депортировать с Бали

Теперь туристы не смогут посещать религиозные достопримечательности Бали без сопровождения лицензированного гида. А вход в храмы разрешен только для молитвы и исключительно в традиционной балийской одежде. Также строго запрещено забираться на священные деревья, торговать артефактами и наркотиками.

Серьезные проблемы, вплоть до депортации с Индонезии, могут быть у туристов, решивших сфотографироваться в откровенной одежде или вообще без нее на фоне святых мест. Именно за это в марте был выслан с острова русский турист. Он сделал полуобнаженное фото на вершине священной горы на Бали. Фотография вызвала бурную дискуссию из-за плохого поведения иностранцев на острове. В связи с этим инцидентом губернатор Бали предложил вообще прекратить выдавать визы туристам из России и Украины.

Также иностранцев могут наказать за мусор в общественных местах и на природе. А еще – не стоит ругать представителей местных властей в социальных сетях.

Правила для скутеров на Бали также изменили / Фото Unsplash

Могут ли туристы арендовать байк на Бали

Аренду мотоциклов и скутеров для туристов на Бали ограничили. Теперь запрещено брать байки у владельцев гостевых домов и просто знакомых на острове. Арендовать транспорт разрешено только у официальных туристических и транспортных представителей.

Запрет на аренду мотоциклов и скутеров для туристов начали обсуждать, когда сильно выросло количество ДТП. Власти острова считают, что иностранцы часто не соблюдают правила дорожного движения, катаются без шлема или прав и позволяют себе садиться за руль нетрезвыми.

Власти Бали вообще хотят ограничить массовый туризм на 100 лет. В настоящее время обсуждают возможность ввести квоты на въезд. Причиной тому стало резкое увеличение правонарушений с участием туристов за последний год. Большинство нарушителей – россияне.