Wizz Air ввела новый тариф: что он предлагает пассажирам

Авиакомпания Wizz Air ввела новый тариф Wizz Smart. Теперь предлагают пассажирам линейку из четырех тарифов.

Он включает дополнение к ручной клади, приоритетную посадку, возможность бесплатно выбрать стандартное место и регистрацию на рейс за 30 дней до вылета. Еще детали этого предложения – далее в материале!

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Wizz Air ввела новый тариф

Wizz Smart следует по бюджетному тарифу Basic, который включает только маленькую ручную кладь с размерами до 40х30х20 сантиметров и весом до 10 килограммов.

В отличие от базового тарифа, Wizz Smart позволяет взять на борт самолета в дополнение к маленькой ручной клади еще и чемодан на колесиках или другую сумку с габаритами до 55х40х23 сантиметров и весом до 10 килограммов. Он также включает приоритетную посадку, бесплатный выбор стандартного места и возможность зарегистрироваться на рейс за 30 дней до вылета.

Предполагается, что весь пакет услуг в одном тарифе Wizz Smart будет стоить дешевле, чем Basic с услугами, которые нужно докупить. Но перед бронированием все же лучше сверить цены.



Тарифы Wizz Air в мае 2024 года / Скриншот с сайта авиакомпании

Сейчас Wizz Air имеет два варианта тарифов для продажи билетов. Тариф Wizz Go включает небольшую ручную кладь, стандартный выбор места и 20 килограммов багажа. До появления нового тарифа Wizz Go включал больше услуг – большую ручную кладь, приоритетную регистрацию и бесплатную регистрацию в аэропорту.

Самый дорогой тариф Wizz Plus включает большую и маленькую ручную кладь, 32 килограмма багажа, выбор любого места без доплаты, бесплатную регистрацию в аэропорту, отсутствие сбора за смену рейса и возможность вернуть билет с зачислением средств на Wizz-счет.

В Wizz Air устроили распродажи

К 20-й годовщине полета в Wizz Air запустили серию распродаж билетов. Она стартовала 30 апреля и продлится 20 дней. Людям рекомендуют не терять возможности и устроить себе настоящий билетный шопинг.

Все детали распродаж пока не раскрывают. Пассажиры будут узнавать, на что имеют скидку в день ее действия. Следить за новостями стоит на официальном сайте лоукостера.