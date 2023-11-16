После отмены всех рейсов в марте: Wizz Air возобновит полеты из популярной страны
Источник:Lowcost Avia
Авиакомпании иногда отменяют определенные рейсы – это могут быть по разных причинах. Так, в марте 2023 года венгерский лоукостер Wizz Air убрал из своего расписания полеты в Молдову.
Впрочем, уже сейчас принял решение возвратиться. Также авиаперевозчик с декабря начнет выполнять рейсы из Кишинева по трем популярным направлениям.
Читайте также Украинская авиакомпания начала летать на Занзибар: из какого города можно улететь
Детали новых рейсов Wizz Air
Авиакомпания официально объявила о своих планах начать работу на новых маршрутах, соединяющих Кишинев с городами Рим, Милан и Лондон. Начиная с декабря, пассажиры могут рассчитывать на удобные и эффективные варианты поездок в эти направления.
- Кишинев – Милан (Мальпенса): старт 14 декабря – 2 рейса в неделю,
- Кишинев – Рим (Фьюмичино): старт 14 декабря – 2 рейса в неделю,
- Кишинев – Лондон (Лутон): старт 14 декабря – 3 рейса в неделю.
Авиабилеты удобно искать и покупать на официальном сайте авиакомпании. Также рекомендуем пользоваться поисковым агрегатором типа kiwi.com.
Примеры бронирований авиабилетов Милан Мальпенса – Кишинев / Фото с сайта Wizz Air
Следует отметить, что в последние месяцы в международном аэропорту Кишинева появилось несколько новых авиакомпаний. Кроме того, существующие компании на рынке в Молдове значительно расширили свои авиаперевозки, что сопровождалось резким ростом удобных для пассажиров ценовых вариантов.
Почему Wizz Air прекратил рейсы из Кишинева?
- Wizz Air приняла решение временно закрыть свою операционную базу в Кишиневе с 1 декабря 2022 года. В то же время авиакомпания продлила свои рейсы, несмотря на закрытие базы. Это решение было принято в ответ на тревожное нарушение воздушного пространства российскими ракетными обстрелами, затронувшими Республику Молдову.
- Впоследствии с марта 2023 года WizzAir полностью приостановила выполнение рейсов из Кишинева ссылаясь на соображения безопасности воздушного пространства в регионе.
Ryanair и Wizz Air отменили около 100 рейсов
За последние два месяца авиакомпании Ryanair и Wizz Air внесли существенные изменения в свою сеть маршрутов. Помимо открытия новых рейсов обе авиакомпании приняли решение исключить из своих расписаний почти по 50 направлений.
В перечень попали рейсы не только в пределах Европы, но и направления в Африку и на Ближний Восток. С полным перечнем "отмененных" направлений можно ознакомиться по ссылке.