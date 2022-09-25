В Wizz Air объявили о запуске 14 новых рейсов по Европе

Передвигаться по Европе станет еще удобнее. Популярный лоукостер Wizz Air анонсировал новые направления, которые соединят около 10 стран.

Так, бюджетный венгерский авиаперевозчик Wizz Air запустит еще 14 новых рейсов. Самолеты авиакомпании будут курсировать между городами Италии, Албании, Греции и Англии и другими европейскими городами, а также Ближнего Востока.

И еще ПДД в Польше: что нужно знать, чтобы избежать штрафа

В первый рейс по анонсированным направлениям пассажиры могут отправиться уже в декабре 2022 года.

14 новых авиарейсов от Wizz Air

Рим

Рим – Гетеборг (Швеция) с 30 апреля

Рим – Париж Орли (Франция) с 12 декабря

Рим – Барселона (Испания) с 12 декабря

Рим – Порто (Португалия) с 13 декабря

Рим – Валенсия (Испания) с 13 декабря

Рим – Севилья (Испания) с 29 апреля

Рим – Малага (Испания) с 28 апреля

Милан

Милан – Ереван (Армения) с 10 января

Милан – Марса-Алам (Египет) с 11 января

Неаполь

Неаполь – Абу-Даби (ОАЭ) с 5 декабря

Лондон

Лондон – Быдгощ (Польша) с 13 декабря

Лондон – Лодзь (Польша) с 13 декабря

Афины

Афины – Тель-Авив (Израиль) с 12 декабря

Афины – Тирана (Албания) с 12 декабря