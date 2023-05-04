AirBaltic открывает 5 новых рейсов из Риги
Все маршруты будут в европейские города. Куда именно можно будет улететь – рассказываем дальше!
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Так, авиакомпания уже начала летать по маршруту Рига – Бухарест. 4-го числа запустят рейсы в Бильбао и Тивата, 5-го – в Порт и 9-го – в Бургас. Для всех новых маршрутов предусмотрены удобные стыковочные рейсы из Таллина.
Новые маршруты:
- Рига – Бухарест (Румыния). Продолжительность рейса – 2 часа 30 минут.
- Рига – Порту (Португалия). Продолжительность рейса – 4 часа 25 минут.
- Рига – Бургас (Болгария). Продолжительность рейса – 2 часа 40 минут.
- Рига – Бильбао (Испания). Продолжительность рейса – 3 часа 50 минут.
- Рига – Тиват (Черногория). Продолжительность рейса – 2 часа 40 минут.
Все направления уже доступны в системе бронирования перевозчика. Там можно посмотреть расписание и забронировать билеты.
Ранее латвийская авиакомпания заявила, что в новом сезоне планирует запустить сразу 20 новых рейсов из Риги, Вильнюса и Таллина.
Ryanair запустил новый рейс из Варшавы
Аэропорт имени Шопена в Варшаве получил новый прямой маршрут. Ирландский лоукостер Ryanair сообщил о наличии рейсов на Пальма-де-Майорка из столицы Польши. Рейсы по маршруту, входящему в расписание "Лето'23", осуществляются четыре раза в неделю: по понедельникам, пятницам, субботам и воскресеньям.
С этого летнего сезона ирландский перевозчик возвращается в аэропорт имени Шопена впервые за четыре года. Там будет запущено 5 маршрутов, которые в летнем сезоне 2023 соединят столичный аэропорт с курортными направлениями.