AirBaltic открывает 5 новых рейсов из Риги

Все маршруты будут в европейские города. Куда именно можно будет улететь – рассказываем дальше!

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Так, авиакомпания уже начала летать по маршруту Рига – Бухарест. 4-го числа запустят рейсы в Бильбао и Тивата, 5-го – в Порт и 9-го – в Бургас. Для всех новых маршрутов предусмотрены удобные стыковочные рейсы из Таллина.

Новые маршруты:

Рига – Бухарест (Румыния) . Продолжительность рейса – 2 часа 30 минут.

. Продолжительность рейса – 2 часа 30 минут. Рига – Порту (Португалия) . Продолжительность рейса – 4 часа 25 минут.

. Продолжительность рейса – 4 часа 25 минут. Рига – Бургас (Болгария) . Продолжительность рейса – 2 часа 40 минут.

. Продолжительность рейса – 2 часа 40 минут. Рига – Бильбао (Испания) . Продолжительность рейса – 3 часа 50 минут.

. Продолжительность рейса – 3 часа 50 минут. Рига – Тиват (Черногория). Продолжительность рейса – 2 часа 40 минут.

Все направления уже доступны в системе бронирования перевозчика. Там можно посмотреть расписание и забронировать билеты.

Ранее латвийская авиакомпания заявила, что в новом сезоне планирует запустить сразу 20 новых рейсов из Риги, Вильнюса и Таллина.

Ryanair запустил новый рейс из Варшавы

Аэропорт имени Шопена в Варшаве получил новый прямой маршрут. Ирландский лоукостер Ryanair сообщил о наличии рейсов на Пальма-де-Майорка из столицы Польши. Рейсы по маршруту, входящему в расписание "Лето'23", осуществляются четыре раза в неделю: по понедельникам, пятницам, субботам и воскресеньям.

С этого летнего сезона ирландский перевозчик возвращается в аэропорт имени Шопена впервые за четыре года. Там будет запущено 5 маршрутов, которые в летнем сезоне 2023 соединят столичный аэропорт с курортными направлениями.