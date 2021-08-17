Чтение текстов на иностранном языке помогает существенно увеличить словарный запас. Но стоит помнить, что положительного результата можно достичь только при регулярном приложении усилий.

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Анастасия Крупка, 19 лет

Анастасия начала изучать немецкий язык еще в первом классе. Но учителя в ее школе менялись чуть ли не каждого учебного года. Из-за отсутствия постоянной методики преподавания в знаниях школьников было много пробелов.

Наверстывать упущенное Анастасия начала при подготовке к ВНО. Тогда ей пришло в голову, что чтение книг на немецком поможет ускорить процесс. Девушка заняла у подруги книги немецких авторов. Это были произведения Томаса Манна и Вольфганга Шивельбуша. Анастасия вспоминает, что книгу объемом 400 – 450 страниц она читала примерно 3 – 4 недели. Делала это каждый вечер – от 30 минут до двух часов.

В процессе Анастасия выписывала все неизвестные слова, а также клеила стикеры с ними на стены своей комнаты. Когда изучала слово, клала стикеры в коробку. А через пару недель вытаскивала бумажки и проверяла свои знания.

У такого способа изучения языка были как преимущества, так и сложности. Из последних Анастасия выделяет отсутствие в магазинах Львова бумажных романов на немецком языке. В магазинах ей предлагали слишком легкие книги, которые скорее подходят для детей. Поэтому, когда однажды девушка отправилась в Вену, она накупила там очень много книг. Также, по словам Анастасии, литература не была адаптирована под ее уровень иностранного, который тогда колебался от А2 до В1. Из-за этого она не чувствовала, что читает произведение с сюжетом.

Несмотря на эти трудности, Анастасия не сдавалась и продолжала регулярно практиковаться. Некоторые книги она перечитывала по несколько раз. Например, произведение Евы Сайферт "Шведское лето" Анастасия пересматривала трижды. С каждым разом неизвестных слов становилось меньше.

Благодаря чтению книг на немецком в университет я уже поступила с уровнем В2. Свои знания немецкого улучшаю до сих пор, люблю читать на этом языке,

– отмечает Анастасия.

Анастасия Крупка / Фото Urban

Вера Корниенко, 19 лет

Когда Вера начала читать книги на английском языке, она уже хорошо этот язык знала, ведь смотрела сериалы и фильмы с оригинальной озвучкой. Начала практику из небольших рассказов и детских историй. Постепенно переходила на большие произведения и сложные жанры.

Когда я только начинала читать на английском, значительную часть слов вообще не понимала, потому что восприятие речи на слух и с помощью зрения – разные вещи,

– рассказывает Вера.

Девушка тоже выписывала неизвестные слова и фразы. Тратила на это около часа каждый день.

Первой серьезной книгой, которую Вера прочитала на английском, было произведение Тома Филлипса "Человечество". В книге говорится о поражениях и неудачном политическом опыте разных стран мира.

Эту книгу я читала во время отдыха с друзьями в Карпатах. Хотя у нас была большая и веселая компания, рассказ меня так захватил, что я на время буквально выпала из тусовки,

– добавляет Вера.

Девушка отмечает, что при переводе на украинский определенные высказывания теряют лингвистическую окраску. Поэтому чтение на языке оригинала очень обогащает знания.

Вера Корниенко / Фото Urban

Олег Мельниченко, 21 год

Усовершенствовать свой английский с помощью чтения книг на этом языке решил и Олег. Студент вспоминает, что сначала это было сверхтяжело. Он часами переводил неизвестные слова. Парень старался изучить не только их значение, но и правильное произношение по транскрипции, поэтому тратил много времени. В то же время он пытался составлять предложения с этими словами, чтобы практиковаться в грамматике.

Было действительно трудно, но результат того стоит: в какой-то момент я понял, что, читая книгу, уже почти не заглядываю в переводчик,

– рассказывает Олег.

Через некоторое время Олег достиг таких знаний, которые позволяют ему читать профессиональную литературу по международным отношениям на английском. Например, книги профессора политологии Джойса Кауфмана. А для отдыха юноша также читает художественную литературу. Так, он уже перечитал все части "Гарри Поттера".

Олег Мельниченко / Фото Urban

Анна Баталина, 21 год

Анна с помощью литературы решила изучать норвежский. Девушка осваивала язык самостоятельно, потому что найти в Украине репетитора по этому языку непросто. Рассказывает, что сначала читала тексты с норвежской школьной программы. При этом переводила их и буквально зазубривала каждое слово. Через некоторое время девушка пришла к профессиональной литературе.

Чтение на языке оригинала значительно улучшает владение грамматикой – ты запоминаешь правильную формулировку предложений, словосочетаний,

– утверждает Анна.

Больше всего из прочитанного ей понравилась книга "Мечтатели" норвежского писателя Кнута Гамсуна. Книга имеет 200 страниц, и Анна смогла ее прочитать за месяц ежедневного чтения по 30 – 40 минут.

Сейчас Анна без проблем практикует устно норвежский, общаясь с жителями страны.