Выучить чешский: 5 подкастов для качественного овладения языком

Общеизвестно, что регулярное слушание помогает быстрее изучить иностранный язык. Так человек запоминает интонации, правила построения предложений, акценты, сокращения и тому подобное. Образовательный центр GoStudy поделился подборкой полезных подкастов на чешском языке, прослушивать которые можно в удобное время.

Преимущество подкастов перед видео в том, что человек во время прослушивания может параллельно заниматься своими делами, а не сосредотачиваться на изображении, как при просмотре фильмов и сериалов. Так, подкасты можно слушать в дороге, во время уборки или приготовления ужина.

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5 подкастов на чешском языке

Перечисленные ниже подкасты касаются разных тем. Заинтересованный человек может выбрать тот вариант, который больше всего совпадает с его интересами.

1. "Чешский подкаст Зденека"

Подкаст от чеха для иностранцев, в котором уже насчитывается 182 эпизода. Тематика здесь очень разнообразна: спорт, гастрономия, соседние народы, политика. " Чешский подкаст Зденека" – это некий микс мыслей из популярных тем, в котором каждый слушатель может найти что-то близкое.

2. "Медленно, но верно"

"Медленно, но верно" – это подход авторов следующей платформы. Есть уже более 200 выпусков о чешской грамматике и известных личностях с историческими вставками и легендами. Это медленное, но основательное погружение в тонкости чешской культуры. Подкаст прекрасно подойдет эмигрантам, которые хотят не только выучить язык, но и лучше узнать Чехию в целом.

3. "Чешский с Ивой"

История подкаста "Чешский с Ивой" началась 22 марта 2019 года. Автор вдохновилась французским аналогом, который слушала, чтобы поддерживать свою языковую форму. Проект будет полезен тем, кто уже немного говорит на чешском и хочет развивать свой язык.

4. "Чешский с Михалом"

Этот проект является самым масштабным из всех указанных. Он содержит из 325 эпизодов на самую разнообразную тематику. Более того, новый десятиминутный аудиоепизод выходит каждый день. Подкаст очень удобен, поскольку уделить лишь 10 минут в сутки для прослушивания смогут даже очень занятые люди.

5. "Чешский язык – это любовь"

Автора этого подкаста, Карла и Сабина, дружат со времен учебы в университете и обе работают корректорами. Подруги в эпизодах говорят о чешском языке и литературе, раскрывая язык с непривычной стороны. Подкаст придется по душе тем, кто любит филологию и похожие гуманитарные науки.