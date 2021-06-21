Во время патрулирования инспекторы подразделения "Дюла" заметили группу лиц, которые несли на плечах коробки, завернутые в черный полиэтилен. Правонарушители, увидев пограничников, попытались скрыться.

Интересно Все о финансовом мошенничестве: как не попасться на крючок аферистов – графический справочник

Служащие совершили несколько предупредительных выстрелов в воздух. В результате, беглецов остановили буквально за 300 метров от государственной границы и задержали.

Контрабандистов задерживали с выстрелами / Фото ГНСУ

При осмотре местности пограничники обнаружили всего 25 ящиков, в которых были спрятаны более 12 000 сигарет без акцизных марок.

Находка пограничников / Фото ГНСУ

На задержанных составили административные протоколы, а дела направлены в суд. Кроме этого, по факту обнаружения признаков уголовного преступления, касающихся незаконного хранения, сбыта или транспортировки подакцизных товаров, отправлено соответствующее сообщение в компетентные органы.

Пограничники нашли 25 ящиков с табачными изделиями без акциза: смотрите видео