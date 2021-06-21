Під час патрулювання інспектори підрозділу "Дюла" помітили групу осіб, які несли на плечах пакунки, загорнуті у чорний поліетилен. Правопорушники, побачивши прикордонників, спробували накивати п'ятами.

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Службовці здійснили кілька попереджувальних пострілів у повітря. У результаті, втікачів спинили буквально за 300 метрів до державного кордону та затримали.

Контрабандистів затримували з пострілами / Фото ДПСУ

Під час огляду місцевості прикордонники знайшли загалом 25 ящиків, у яких були сховані понад 12 000 цигарок без акцизних марок.

Знахідка прикордонників / Фото ДПСУ

На затриманих склали адмінпротоколи, а справи скеровано до суду. Окрім цього, за фактом виявлення ознак кримінального правопорушення, які стосуються незаконного зберігання, збуту або транспортування підакцизних товарів, відправлено відповідне повідомлення до компетентних органів.

Прикордонники знайшли 25 ящиків із тютюновими виробами без акцизу: дивіться відео