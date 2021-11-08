Высокая зарплата и бесплатное жилье: как устроиться строителем в Австрии

Работа строителем в Австрии привлекает трудовых мигрантов из-за больших зарплат. Однако, как и в других отраслях, в строительной сфере есть свои преимущества и недостатки, которые очень важно понимать во время трудоустройства.

Об особенностях работы строителем в Австрии, зарплате и правилах трудоустройства – читайте дальше.

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Преимущества работы строителем

Строительство остается одной из самых прибыльных отраслей Европы, а разнообразие вакансий в этом секторе впечатляет. К тому же работа есть практически для всех: как для физического работника, так и для строительного специалиста.

В Австрии существует около десятка профессий, связанных со строительством: от обычного рабочего до слесаря ​​строительных конструкций или электрика. Словом, работа есть "на любой цвет и вкус". Кроме того, зарплаты в этом секторе достаточно высоки.

Сколько зарабатывает строитель в Австрии

Средняя зарплата в Австрии оценивается в 3500 – 4000 евро в месяц без отчисления налогов и других удержаний. Например, работая столяром в этой стране, вы можете ожидать заработка примерно 3000 – 4000 евро. А зарплата каменщика или строительного электрика начинается от 3500 евро.

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Недостатки работы строителем

Строительная отрасль – не самая простая, поскольку она предполагает тяжелую физическую работу. Люди на строительстве работают от 9 до 12 часов. К сожалению, в этом случае мы не можем говорить о 8-часовом рабочем дне. Чаще это работа 6 дней в неделю.

Как устроиться строителем в Австрии

Обычно работодатель предоставляет своим строителям жилье на время работы, но не стоит рассчитывать на люксовые условия.

Процесс принятия на работу, несмотря на довольно тяжелые условия труда, очень упрощен. Наибольшее значение имеют не образование, а умения. Находиться на территории Австрии можно на основании рабочей визы (или, например, студенческой).

Трудоустройство на стройке в Австрии практически ничем не отличается трудоустройства в других странах. Конечно, желательно знать иностранный язык, чтобы комфортно общаться с другими работниками. Однако даже это не главное.

Больше всего ценятся приобретенный опыт и навыки. В случае трудоустройства за границей работодатель может потребовать дополнительные документы, подтверждающие квалификацию будущего работника. Все сертификаты и необходимые документы должны быть переведены на немецкий язык.