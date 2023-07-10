Выплаты на детей в Польше: на какие программы стартовал прием заявок и сколько можно получить

Украинские беженцы с детьми в Польше могут получить финансовую помощь по нескольким программам. А с 1 июля 2023 года стартовала подача заявок на еще некоторые выплаты.

Узнайте, какие суммы говорится и что необходимо для получения выплат на ребенка. Как подать заявку – ниже в материале!

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Польша ежемесячно выплачивает по 500 злотых на ребенка, вынужденно выехавшего с родителями из Украины. Заметим, что с 1 января 2024 года сумма будет увеличена до 800 злотых на ребенка.

В Польше стартовала новая помощь для украинских семей

С 1 июля на польском портале министерства семьи и социальной политики Emp@tia стартовала подача заявок на выплаты к началу учебного года, украинцы могут получить еще 300 злотых.

Оформить документы в рассрочку пока можно только в режиме онлайн. Бумажные заявления будут приниматься с 1 августа.

Какие еще выплаты на детей можно получить?

Беженцы из Украины могут получить несколько видов выплат на детей в Польше. Среди доступных программ есть как регулярная помощь, так и единовременные выплаты. В частности:

"Семья 500+"

​ Ежемесячные выплаты, рассчитанные на каждого несовершеннолетнего ребенка в семье.

"Dobry Start" 300+

​ Единоразовая выплата в размере 300 злотых для покупки школьных вещей до начала учебного года.

Помощь, рассчитанная на поддержку малоимущих семей украинцев

​ Получить можно 95, 124 или 135 злотых, в зависимости от возраста ребенка. Выплаты доступны только семьям, в которых среднемесячный доход на 1 человека не превышает 674 злотых. То есть выплата производится только в определенных случаях, а сумма может варьироваться. Для оформления необходимо обращаться в министерство семьи и социальную политику в Польше.

Выплата на детей, нуждающихся в особом уходе

620 злотых предлагает это приложение. Родители, не работающие из-за необходимости ухода за ребенком-инвалидом, могут получить данную помощь только в том случае, если среднемесячный доход семьи на 1 человека не превышает 764 злотых.

На какие выплаты могут рассчитывать украинские семьи в Польше / Фото UnSplash

Какие выплаты работникам в Польше возросли с 1 июля 2023 года?

С 1 июля 2023 г. минимальная заработная плата в Польше возросла. Очевидно, что это влияет и на другие выплаты. В частности, на компенсацию за дискриминацию или мобинг на рабочем месте, размер выходного пособия и т.д.