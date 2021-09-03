Выпил – и сел за руль общественного автобуса: в Польше наказали водителя из Украины

Во время стандартной дорожной проверки в Валбжихе полицейские задержали водителя. Им оказался гражданин Украины. Тест на трезвость показал, что в организме мужчины был 1 промилле алкоголя.

46-летний украинец уже давно работает в Польше. Раньше он никогда не попадал в подобные неприятные ситуации.

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Как полицейские рассекретили украинца

Украинец возил пассажиров на улице Вроцлавской. Там в Валбжихе на прошлой неделе полицейские проводили акцию под названием "Трезвое утро". Проверку на наличие алкоголя в организме проходили все водители, в том числе и те, которые руководили городским транспортом. Эту проверку водитель с Украины "провалил".

Интересно, что каждый водитель городского транспорта в Польше каждое утро проходит медицинскую проверку перед рейсом. Ее украинец успешно отбыл. Но выпить успел после того, как вышел на работу.

Как наказали недобросовестного водителя

За нарушение дисциплины мужчину уволили с работы 30 августа. Суд запретил ему управлять транспортными средствами в течение следующих трех лет. Кроме того, его обязали выплатить штраф в сумме 10 тысяч злотых (примерно 70 тысяч гривен).