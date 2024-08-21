Первое место в рейтинге занял польский город Белосток. Он расположен в Подляском воеводстве на реке Бяла.

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Почему Белосток стал таким популярным

Местные жители заявили, что в последнее время качество их жизни существенно возросло. По этому показателю Белосток превзошел многие известные города, в частности, оставив позади Рим, Лондон и Берлин.

Сейчас на территории города проживает 290 000 человек. И они совсем не против показать Белосток туристам. Сейчас путешественники фактически не едут в город. А зря. Потому что там есть на что посмотреть и что попробовать. Особого внимания заслуживает старый город.

В частности, среди must visit локаций:

дворец Браницких;

Рыночная площадь;

Кафедральный собор Успения Пресвятой Богородицы;

сказочная улица Липовая.



Польский Белосток признали самым комфортным для жизни / Unsplash

Туристов призывают спланировать визит в Белосток. В частности, город прекрасно подойдет для сити-брейка. Замечают, что местные жители – очень приятные к туристам. В частности, охотно помогут и подскажут, куда стоит пойти, чтобы классно провести время. Хотя не все в Белостоке владеют английским языком, всегда можно объясниться.