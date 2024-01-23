По цене автомобиля: как выглядит роскошный перелет из Лондона в Сингапур в первом классе

Путешествие первым классом Singapore Airlines поражает не только своими шикарными апартаментами на борту самолета, но и заоблачной ценой.

Полет в первом классе всегда был дорогим удовольствием, но сервис сингапурской авиакомпании и стоимость такой услуги – вне конкуренции. Посмотрим, как выглядит роскошное путешествие из Лондона в Сингапур.

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Перелет по цене автомобиля

Рейс первого класса из Лондона в Сингапур на гигантском лайнере Airbus A380 авиакомпании Singapore Airlines стоит 15 500 долларов! Приблизительно столько же стоит простой автомобиль в базовой комплектации.

Сам рейс длится 13 часов. За такую сумму пассажиры получают не просто удобное кресло в салоне, а целый номер на борту. Эти каюты первого класса считаются самыми лучшими в мире. Singapore Airlines даже называет его "Suite", что переводится как "апартаменты".

Шикарные апартаменты на борту / Фото Singapore Airlines

На борту А380 всего шесть таких комнат и они полностью отделены от остального салона. В номере есть полноценная кровать для сна, кресло для работы или просмотра телевизора и отдельный комод для багажа, чтобы разместить все необходимые во время полета вещи.

Если в первом классе путешествует пара, то они могут соединить свои номера и создать большие апартаменты. Для этого бортпроводники могут убрать перегородку между ними.

Просторный туалет для пассажиров первого класса / Фото Singapore Airlines

Также для всех пассажиров первого класса А380 предусмотрены отдельные туалетные комнаты, которые гораздо больше обычной уборной в самолете. В ней помещаются полноценная раковина и туалетный столик.

Благодаря таким роскошным перелетам авиакомпания может зарабатывать дополнительные баллы в разных рейтингах и получать большую прибыль. Одно место в таком люксовом первом классе эквивалентно 15 билетам эконом-класса.

Таким образом, если авиакомпания продает все шесть мест в роскошном самолете, она получает такую же прибыль, как при продаже 90 билетов эконом-класса.

В то же время искусственный интеллект спрогнозировал, какими могут быть перелеты на лоукостерах в будущем. ИИ сгенерировал изображение салона самолета авиакомпании Ryanair спустя десятки лет. Кресла на борту лайнера размещены в 4 яруса. Как это выглядит – смотрите по ссылке.