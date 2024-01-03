99% граждан, выехавших за границу в 2023 году, вернулись в Украину

Домой вернулись почти все граждане, выехавшие из Украины в 2023 году. Об этом сообщает платформа Опендатабот со ссылкой на данные пограничников.

Разница между выехавшими и вернувшимися гражданами составляет менее 1%. Детальнее о миграционных тенденциях украинцев – далее в материале.

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Абсолютное большинство возвращается

Украинские пограничники поделились данными за 11 месяцев 2023 года. В этот период зафиксировано более 32 миллионов пересечений границы в обоих направлениях. Почти все выезжавшие за пределы Украины (99%) вернулись домой.

За неполный 2023 год в Украину вернулись 14 миллионов человек, а уехали – 14,1 миллиона. Точная разница между выехавшими из Украины и вернувшимися составляет 142 тысячи человек. На платформе отметили, что речь идет непосредственно о количестве пересечений государственной границы. Учли не только выезжавших за пределы государства в поисках убежища, но и тех, кто ездил в отпуск, на лечение и на работу.

В начале 2023 больше украинцев выезжали, чем возвращались. Но уже с июля эта тенденция поменялась. Пик возвращений из-за границы пришелся на апрель и август.

В Опендатабот отметили, что эта цифра в 15 раз ниже показателей первого года полномасштабного вторжения. В 2022 году разница между выехавшими из Украины и вернувшимися составила 2,2 миллиона человек.

Некоторые украинцы планируют остаться в Европе

После 24 февраля Дания приняла более 40 тысяч беженцев из Украины. И даже по завершении войны каждый второй украинец хочет остаться проживать и работать в этой стране. Таковы результаты исследования Копенгагенского университета "Украинцы в Дании". 49,5% опрошенных беженцев из Украины сказали, что хотят оставаться в Дании и дальше.

Также почти половина граждан Украины хотят надолго или навсегда остаться в Германии. Это данные опроса Федерального института народонаселения. 44% респондентов планируют остаться в ФРГ еще на несколько лет или даже навсегда.

Намерения украинцев остаться в Польше исследовали эксперты миграционной платформы EWL. Причины оставаться или уезжать домой зависят от возраста беженцев – молодежь больше склоняется к жизни за границей, а люди постарше хотят вернуться домой.