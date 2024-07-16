Фонтаны огня и пепла: самый высокий в Европе вулкан снова проснулся

В Италии в очередной раз проснулся вулкан Этна. Его считают самым высоким в Европе. И, похоже, Этну уже можно назвать самой активной на этой территории.

Извержение лавовых фонтанов произошло из одного из кратеров. Отмечают, что активность Этны начала расти после того, как на Сицилии зашло солнце. А впоследствии в небо вырвался фонтан лавы.

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Происходит новый эпизод фонтанирования лавы (пароксизм) из кратера на вершине Ворагина,

– говорится в сообщении.

К счастью, пока об угрозе для туристов или местных жителей не сообщают. Сейчас на Сицилии – в разгаре курортный сезон. Там отдыхают тысячи туристов из разных уголков мира.



Этна снова проснулась / INGV Catania webcam

Этна в целом – очень активна

Июль 2024 года – период особой активности Этны. В частности, мощное извержение зафиксировали 4 июля. Тогда проснулся один из крупнейших кратеров – "Ворагин". Он спал последние 4 года. Интересно, что "Ворагин" открыли только в 2015 году. Зафиксировали, что трещины вокруг этого кратера достигают температуры 600 градусов.

Интересно, что хоть Этна – самый высокий вулкан в Европе, его точную высоту зафиксировать не удалось. Она колеблется от 3326 до 3350 метров.