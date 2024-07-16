Виверження лавових фонтанів відбулося з одного з кратерів. Наголошують, що активність Етни почала зростати після того, як на Сицилії зайшло сонце. А згодом у небо вирвався фонтан лави.

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Відбувається новий епізод фонтанування лави (пароксизм) з кратера на вершині Ворагіна,

– мовиться у повідомленні.

На щастя, наразі про загрозу для туристів або місцевих мешканців не повідомляють. Наразі на Сицилії – у розпалі курортний сезон. Там відпочивають тисячі туристів з різних куточків світу.



Етна знову прокинулася / INGV Catania webcam

Етна загалом – дуже активна

Липень 2024 року – період особливої активності Етни. Зокрема, потужне виверження зафіксували 4 липня. Тоді прокинувся один з найбільших кратерів – "Ворагін". Він спав останні 4 роки. Цікаво, що "Ворагін" відкрили лише у 2015 році. Зафіксували, що тріщини навколо цього кратера досягають температури 600 градусів.

Цікаво, що хоч Етна – найвищий вулкан у Європі, його точну висоту зафіксувати не вдалося. Вона коливається від 3326 до 3350 метрів.