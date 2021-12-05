По улицам Варшавы теперь курсирует "собачье такси": стоит дешевле, чем обычное

В польской столице появилась новая услуга для владельцев собак. Там запустили сервис Kudłate Taxi, которым можно воспользоваться вместе со своим четырехлапым питомцем.

Это инициатива Хуберта, волонтера фонда Animal Rescue Poland. Он обратил внимание на то, что владельцы собак часто сталкиваются с трудом, когда нужно перевезти четырехлапых на такси.

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Какие проблемы возникают у хозяев собак

Мол, таксисты часто не хотят брать заказы с собаками. Например, потому, что потом придется убирать за ними шерсть. В некоторых службах такси доступна опция поездки с животным, однако при условии, что найдется желающий водитель. В некоторых случаях приходится за это переплачивать.

Чаще всего с трудом сталкиваются владельцы крупных пород – если животное весит более 15 килограммов. В таких случаях отказать могут даже в такси, предназначенных для перевозки животных.

Это печальная тенденция, ведь часто такси для хозяина и его питомца нужно срочно. Например, когда собаку нужно отвезти к ветеринару и считанные секунды могут спасти ему жизнь.

Преимущества "собачьего такси"

В то же время в "Кудлатом такси" – все обустроено специально для перевозки четырехлапых. Собака может ехать как в специальной переноске, так и на сиденье рядом с хозяином. В таком случае следует пристегнуть животное специальным ремнем безопасности. Если нужно перевезти собаку без владельца, это тоже возможно.

Можно договориться о перевозке на время. Можно звонить по телефону в критических ситуациях. Если собака нуждается в помощи, то я бросаю все и еду,

– подчеркнул Хуберт.

По его словам, услуги "собачьего" такси – дешевле обычного. Есть фиксированный тариф за уборку машин – 20 злотых, а километр дороги обойдется в 2 злотых. После каждой поездки салон проветривают и отделывают специальным средством. Это крайне важно – особенно учитывая, что Хуберт часто возит собак к ветеринару.



В Варшаве курсирует "собачье такси" / Фото The Warsaw

"Сейчас у меня по 2 – 3 перевозки в день. Впрочем, для такой молодой фирмы и это хорошо. Думаю, у моей идеи большой потенциал. Сейчас в перевозках мне помогает подруга, поэтому у нас сейчас 2 машины", – подытожил мужчина.