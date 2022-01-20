Во Вроцлаве закрыли почетное консульство Украины
Источник:inPoland
Почетное консульство прекратило свою работу в польском Вроцлаве. Все из-за того, что в городе появилась другая дипломатическая организация.
В начале 2021 года в городе появилось генеральное консульство Украины. Оно открыло для посетителей свои двери накануне, 17 января.
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Почетное консульство работало более 10 лет
Учитывая это, почетное консульство, которое открыли в 2008 году, прекратило свое существование. Под его описанием в Google Maps уже появилось примечание "закрыто навсегда". Организация работала на улице Едности Народовей. Работа работников была в основном информационно-разъяснительной.Справка. Почетное консульство – особый статус дипломатического учреждения. Почетными консулами преимущественно становятся граждане страны, в которой оно расположено, а не иностранцы. Это отличает их от послов и консулов.
Должность почетного консула Украины во Вроцлаве занимал 61-летний Гжегож Джик – он уже сложил свои полномочия. За всеми услугами консульского характера отныне следует обращаться в генконсульство.
- Джик является польским предпринимателем. В 2013 году он оказался среди сотни богатейших поляков. Тогда же основал фонд "Украина".
Джик – уже не почетный консул Украины / Фото "Википедия"
Генконсульство Украины во Вроцлаве: последние новости
- Его открытие еще в октябре 2021 года анонсировал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Впоследствии власти Вроцлава передали Украине помещение под это учреждение.
- Изначально генконсульство планировали открыть еще до конца года. Впрочем, из-за ремонтных работ пришлось отложить начало его работы.
- 17 января дипломатическое учреждение заработало в тестовом режиме. Там уже даже успели оформить первую справку о регистрации ребенка гражданином Украины.