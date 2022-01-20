Во Вроцлаве закрыли почетное консульство Украины

Почетное консульство прекратило свою работу в польском Вроцлаве. Все из-за того, что в городе появилась другая дипломатическая организация.

В начале 2021 года в городе появилось генеральное консульство Украины. Оно открыло для посетителей свои двери накануне, 17 января.

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Почетное консульство работало более 10 лет

Учитывая это, почетное консульство, которое открыли в 2008 году, прекратило свое существование. Под его описанием в Google Maps уже появилось примечание "закрыто навсегда". Организация работала на улице Едности Народовей. Работа работников была в основном информационно-разъяснительной.

. Почетное консульство – особый статус дипломатического учреждения. Почетными консулами преимущественно становятся граждане страны, в которой оно расположено, а не иностранцы. Это отличает их от послов и консулов.

Должность почетного консула Украины во Вроцлаве занимал 61-летний Гжегож Джик – он уже сложил свои полномочия. За всеми услугами консульского характера отныне следует обращаться в генконсульство.

Джик является польским предпринимателем. В 2013 году он оказался среди сотни богатейших поляков. Тогда же основал фонд "Украина".



Джик – уже не почетный консул Украины / Фото "Википедия"

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