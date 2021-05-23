Пока во многих городах Украины стоимость проезда дорожает, польский Вроцлав уменьшает цены на билеты за проезд. Пассажиры будут платить меньше уже с июля текущего года. Правительство считает, что это решение является важным для восстановления доверия к общественному транспорту.

Городские советники приняли резолюцию, предусматривающую возвращение цен на билеты MPK для разовых поездок, действовавших до 1 января 2021 года. За это решение 20 мая проголосовать 18 уполномоченных лиц.

Интересно Работники магазинов в Польше будут зарабатывать больше

Тарифы

Новые тарифы начнут действовать с 1 июля 2021 года. С этого момента стоимость билетов за проезд в общественном транспорте составит:

3,40 злотого вместо текущих 4,60 злотого для одноразового билета;

2,40 злотого вместо текущего 3,20 злотого за 15 минут;

3 злотых вместо 4 злотых за 30 минут.

По состоянию на 23 мая курс злотого к гривне по данным НБУ составляет 7.42.

Во Вроцлаве снизят стоимость проезда в общественном транспорте / Фото Unsplash