Польша официально продлила временную защиту украинцев: новая дата

Польша продлила срок легального пребывания украинцев на территории государства. Президент Анджей Дуда подписал соответствующий закон.

Президент Польши подписал закон, вносящий изменения в действующий документ о помощи украинским беженцам. Срок легального пребывания для украинцев в Польше официально продлен до 4 марта 2024 года.

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Льготы останутся

Продление временной защиты для беженцев из Украины в Польше означает, что для них также будут гарантированы льготы: социальная помощь, выплаты на детей, упрощенный механизм трудоустройства и бесплатное медицинское обслуживание.

Новые изменения также регулируют статус украинских учеников в Польше. Они смогут легально оставаться до конца лета и даже дольше. Ученики начальных и средних школ – до 31 августа 2024 года. А выпускники старших классов, которым еще нужно сдавать экзамены – до 30 сентября 2024 года. Продление срока пребывания касается также и родителей или опекунов этих учеников.

До этого конечная дата легального пребывания украинцев в Польше была до 24 августа 2023 года.

Временная защита в Польше позволяет:

Находиться в стране легально до 4 марта 2024 года;

Иметь свободный доступ к рынку труда;

Получать выплаты на детей (500 злотых в месяц);

Получать пособие для школьников (300 злотых);

Получать доплату за сады, ясли и кружки для детей;

Получать медицинскую помощь.

Многие украинцы сейчас возвращаются домой из-за границы. Если вы решили окончательно уехать из Польши, нужно отказаться от временной защиты и соцвыплат. Как это правильно сделать – читайте инструкцию.

Ранее временную защиту для украинцев до марта 2024 года– Ирландия. Все виды на жительство, выданные с 9 марта 2022 года, будут автоматически пролонгированы.