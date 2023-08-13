Житель США увидел сине-желтое знамя на доме переселенцев и решил с ними пообщаться. Соответствующее видео обнародовали в сети, информирует 24 Канал.

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Вирусное видео с американцем и украинцами

На опубликованном ролике можно увидеть, что американец прекрасно владеет украинским языком и поразил своих новых соседей.

Мужчина заявил, что верит в победу Украины в войне, а по ее окончании планирует приехать в гости.

Мы – ваши новые соседи. И сразу увидели флаг. Мы здесь в Америке, но мы еще в Украине по душе. И только что? Победа! Потому что мы ждем победы. Только так должно быть. Я надеюсь, что у вас все будет хорошо. Не буду вас удерживать. Желаю вам хорошего дня,

– сказал американец.

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Беар Гриллз благодаря искусственному интеллекту заговорил по-украински

Напомним, что популярный британский ведущий Беар Гриллз в конце ноября 2022 года приезжал в Украину, встречался с Владимиром Зеленским, а затем обратился к украинцам со словами поддержки. Благодаря искусственному интеллекту голос Беара прозвучал на украинском.

Так, в видео ведущий на украинском призывает украинцев не сдаваться и восхищается стойкостью их духа. Он также объявил о запуске образовательной платформы для молодых украинцев BecomingX.