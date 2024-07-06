Автором идеи стала Алешани Вестхофф – юная поклонница Тефлор Свифт. Девушка зарегистрировала соответствующую петицию. Между тем госпожа мэр города Гельзенкирхен Карин Велге была в восторге. Она с радостью поддержала идею.

Обратите внимание Сразу 10 мировых рекордов: в Китае открылось 24-километровое морское шоссе

Это замечательная идея временно переименовать Гельзенкирхен в Свифткирхен,

– подчеркнула Вестхофф.

Будет ли решение – постоянным

Нет, переименование города в Свифткирхен – временное. В то же время в городе отнеслись к нему со всей серьезностью. Маркус Швардтманн – руководитель отдела по связям с общественностью Гельзенкирхена (то есть Свифткирхена) – заявил, что уже в ближайшее время в городе появятся много других знаков. Их установят в многолюдных местах города.



Поклонники Свифт – в восторге от Свифткирхена / gernegelsenkirchen

Швардтманн отметил, что Тейлор в Свифткирхене очень ждут. Он отметил: то, что самая успешная певица мира, трижды будет выступать в Гельзенкирхене, привлекло к городу международное внимание.

Тур Тейлор Свифт Eras Tour продолжается. В Свифткирхене готовятся встречать певицу уже в этом июле. В честь Тейлор в городе состоится масштабная вечеринка под открытым небом. Кроме того, будут и другие мероприятия.