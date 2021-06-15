Возможности обучения в Германии 2021: что следует знать иностранцу

Германия пользуется популярностью среди иностранных студентов благодаря приемлемой стоимости, положительной репутации и все большему количестве курсов на английском языке. К тому же иностранные студенты могут учиться бесплатно.

Жизнь немецких студентов полна возможностей. Государство всячески поддерживает получателей высшего образования, предоставляя им различные льготы и другие бонусы.

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Понятие высшей школы

Высшая школа в Германии имеет общее название hochschule. Но это не похоже на американскую high school. В Германии это общий термин для высших учебных заведений, включая более профессионально ориентированные fachhochschulen (профессиональные высшие школы) и скорее академически ориентированные университеты.

Первым высшим учебным заведением в Германии был Гейдельбергский университет, основанный в 1386 году. Сейчас же университеты есть по всей Германии.

Университетские курсы

Некоторые курсы набирают студентов по системе Numerus Clausus, когда их количество ограничено. В этом случае для допуска абитуриенты должны иметь определенную минимальную итоговую оценку в средней школе. Иногда они сдают дополнительные вступительные экзамены.

На Zulassungsfreie Studiengänge, то есть курсах свободного допуска, получить место может каждый, кто соответствует основным требованиям. Но студенты должны быть готовы, что им придется сидеть в переполненных аудиториях.

Популярными курсами среди студенток в Германии являются бизнес, право и психология. А среди студентов – бизнес, машиностроение и информационные. Но в течение последнего десятилетия Германия пытается привлечь больше женщин к так называемым предметам "MINT" (математика, информатика, техника и естественные науки). Так удалось вдвое увеличить количество студенток на таких факультетах.

Медицина и курсы преподавания предусматривают сдачу государственных экзаменов. Их принимает государство, а не университет. Это сделано для обеспечения высоких стандартов в интересах общества.

Бонусы

Обучение в частном университете может стоить десятки тысяч евро. Но большинство немецких вузов – государственные, с нулевой платой за обучение, поэтому студентам нужно оплатить только Semesterbeitrag (административный взнос от 100 до 350 евро за семестр).

Что интересно, в Германии родители продолжают получать выплаты на детей, которые учатся на дневной форме, к их 25-летию. Также немецкие студенты имеют льготы в кафе, ресторанах и транспорте и могут получить BaföG (выгодной кредит).

Где живут немецкие студенты

Около четверти студентов в Германии проживают с родителями или родственниками, еще четверть – в собственной квартире.

30% молодежи живут в WG, что означает Wohngemeinschaft. Это так называемая коммуналка, когда студенты вместе живут в одной квартире.

Большинство вузов также предлагают жилье в Wohnheime, то есть общежития с небольшими частными комнатами и общей кухней. Это самый экономичный вариант, но нужно подать заявку заранее.

Интересным аспектом университетской жизни в Германии также является Verbindungen или студенческие братства. Эти общества владеют недвижимостью, и члены братства могут проживать на условиях низкой арендной платы. Они организовывают мероприятия и лекции и поддерживают давние традиции.

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