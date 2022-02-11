Водительское удостоверение в Польше: сколько стоит и какие документы нужны украинцам
Источник:shoppingpl.com
Процедура оформления водительского удостоверения в Польше состоит из нескольких этапов. Чтобы получить право вождения легковым авто в республике, придется потратить от 1 900 до 3 500 злотых.
Кроме обучения на водительских курсах, как и в Украине, нужно сдать теоретический и практический экзамены. Кроме того, украинцев в Польше ждет целый ряд формальных процедур для получения необходимых документов.
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Справка от врача
Прежде чем начать процесс получения водительского удостоверения в Польше, необходимо записаться на прием к специализированному врачу. Специалист осматривает будущего водителя, чтобы убедиться, позволяет ли его состояние здоровья управлять автомобилем.
Стандартная проверка – зрение, моторика рук и плечевого пояса. Если все в порядке, врач выдает соответствующее письменное подтверждение. Такая диагностика стоит от 150 до 200 злотых – в зависимости от прайса конкретного медицинского учреждения.
Профиль кандидата на водителя
После медицинского осмотра нужно подать заявление на создание номера РРК – так называемого "Профиля кандидата на водителя" (Profil Kandydata na Kierowcę). По этому номеру учреждения, выдающие удостоверение водителя, идентифицируют человека, претендующего на получение документа.
Присвоение номера РКК бесплатное, однако вместе с заявкой нужно подать фото паспортного формата. Сделать и напечатать его в Польше стоит от 20 до 50 злотых.
Курсы вождения
Только после двух предыдущих шагов можно выбрать и оплатить курсы вождения. Для этого нужно найти наиболее привлекательный вам Центр подготовки водителей (Ośrodku Szkolenia Kierowców). Обучение длится несколько недель, и за это время вы посещаете как теоретические, так и практические занятия.
Стоимость водительских курсов колеблется в пределах от 1 500 до 3 000 злотых. Все зависит от населённого пункта, опыта инструктора, качества обучения и статистики результативности сдачи экзаменов учащимися.
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Сдача экзаменов
После окончания курса обучения нужно сдать экзамен, содержащий в себе теоретическую и практическую части. Каждая попытка сдачи теоретической части стоит 30 злотых. Практическая часть дороже – 140 злотых за попытку.
Получение водительских прав в Польше
После успешной сдачи экзаменов, можно получить водительское удостоверение как в электронном, так и в пластиковом варианте. Электронное удостоверение является бесплатным, а вот сервисный сбор за выпуск пластика составляет 100,50 злотого.
Средства нужно внести в кассу или онлайн-переводом с польского банковского счета по реквизитам государственного учреждения, которое выдает вам документ.
Итог
Следовательно, получение водительского удостоверения категории В в Польше состоит из следующих расходов:
- фото для РРК – 20 – 50 злотых;
- медицинское обследование – 150 – 200 злотых;
- курсы вождения – 1 500 – 3 000 злотых;
- теоретический экзамен – 30 злотых;
- практический экзамен – 140 злотых;
- сервисный сбор за оформление документа – 100,50 злотых.
В целом расходы, при условии сдачи всех экзаменов с первого раза, составляют от 1 900 до 3 500 злотых, или же от 13 380 до 26 760 гривен.
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