Виновны россияне: на Бали хотят отказаться от массового туризма аж на 100 лет

Губернатор индонезийского острова Бали Ваян Костер рассматривает возможность введения квот для иностранных туристов. Хотят снизить риск того, что они будут пренебрегать местными законами.

Власти Бали хотят ограничить массовый туризм на 100 лет

В настоящее время обсуждают возможность ввести квоты на въезд на ближайшие 100 лет. Причиной тому стало резкое увеличение правонарушений с участием туристов на острове за последний год, а большинство нарушителей – россияне.

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По словам губернатора острова Ваяна Костера, с января 2023 с Бали депортировали около 100 туристов. Большинство из них были россиянами. Иностранцы все чаще нарушают закон, делающий жизнь на острове опасной, в том числе для местных.

Мы не будем больше проводить политику массового туризма, мы ограничим его, внедрив систему квот. Система квот на следующие 100 лет,

– заявил Костер.

При этом он посетовал, что большинство туристов-нарушителей все равно не приносят больших доходов местному бюджету, ведь предпочитают арендовать дешевое частное жилье, передвигаться на велосипедах или скутерах и питаться приготовленной дома едой, покупая "расфасованный рис". А вот вреда от них куда больше. Вероятно, говорится о россиянах, перебравшихся на Бали из России за прошлый год.

Что теперь делать туристам?

Следовательно, иностранцы должны будут получить разрешение перед поездкой. Заполнять анкеты придется минимум за год до путешествия.

В настоящее время проект обсуждают в правительстве. Если его одобрят, он станет частью программы "100 лет развития на Бали".

Живописные пейзажи на Бали / Фото UnSplash

В Таиланде отложили ввод сбора на въезд для туристов

Таиланд решил отложить введение своего нового налога на туризм. Власти страны дают путешественникам немного больше пространства для бронирования авиабилетов и размещения.

Первоначально правительство Таиланда планировало ввести туристический налог в размере 300 батов (примерно 8,72 доллара США) для авиапассажиров и 150 батов для наземных путешественников с 1 июня 2023 года. Это должно было помочь возродить индустрию туризма в стране, сильно пострадавшей от COVID-19.

Однако из-за критики министр туризма и спорта Пхифат Ратчакитпракарн объявил об отсрочке программы на 3 месяца. Это, кстати, пятая задержка.