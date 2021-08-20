Вязаный навес украшает центральную улицу испанского городка: удивительные фото

20 августа 2021 , 06:40
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alhaurindelatorre

Третий год подряд красочный навес украшает центральную улицу испанского городка Алаурин-де-ла-Торре, что в провинции Малага. Его связали крючком местные мастерицы.

Для изготовления тента женщины использовали вторичный материал. Он не только защищает от жары людей, которые ежедневно гуляют по улице, но и способствует местной торговле.

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Заменили пластиковый брезент

  • Как пишет Colossal, три года назад городской Департамент охраны окружающей среды решил заменить большой пластиковый брезент на более экологичный.
  • Это задание поручили местной учительнице по вязанию крючком Еве Пачеко.
  • С тех пор она и ее ученицы вяжут красочный брезент, который предоставляет неповторимый колорит главной торговой улице Алаурин-де-ла-Торре.


Тент в этом году вязали примерно 10 мастериц / Фото alhaurindelatorre

С каждым годом навес становится длиннее

Гигантская кровля состоит из прямоугольных частей, каждая из которых имеет свой уникальный узор. Интересно то, что среди них можно увидеть сегмент, который напоминает украинский сине-желтый флаг. Кто знает, возможно, среди мастериц была и украинка.


Навес состоит из квадратных фрагментов / Фото alhaurindelatorre

С каждым годом вязаная кровля становится больше и сейчас занимает площадь около 500 квадратных метров и имеет длину около 60 метров.


Навес защищает от солнца торговую улочку / Фото alhaurindelatorre

Представители городского совета отметили, что такая инициатива очень важна, ведь она обязывает уважать окружающую среду. Кроме того, это способствует местной торговле – красочный навес привлекает посетителей на прогулки по историческому центру, где расположено много магазинов.

По словам мастерицы Пачеко, работу они выполняли с большим энтузиазмом. Несмотря на тяжелый год из-за пандемии коронавируса, вязание очень вдохновило всех и сблизило.


Женщины выполняли работу с энтузиазмом / Фото alhaurindelatorre

Подобный навес можно увидеть в испанском городке Ла-Линеа-де-ла-Консепсьон.


Вязаный навес в Ла-Линеа-де-ла-Консепсьон / Фото womensart1


Каждый элемент имеет свой уникальный узор / Фото womensart1

Автор: Іванна Кутнів