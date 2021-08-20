Вязаный навес украшает центральную улицу испанского городка: удивительные фото

Третий год подряд красочный навес украшает центральную улицу испанского городка Алаурин-де-ла-Торре, что в провинции Малага. Его связали крючком местные мастерицы.

Для изготовления тента женщины использовали вторичный материал. Он не только защищает от жары людей, которые ежедневно гуляют по улице, но и способствует местной торговле.

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Заменили пластиковый брезент

Как пишет Colossal, три года назад городской Департамент охраны окружающей среды решил заменить большой пластиковый брезент на более экологичный.

Это задание поручили местной учительнице по вязанию крючком Еве Пачеко.

С тех пор она и ее ученицы вяжут красочный брезент, который предоставляет неповторимый колорит главной торговой улице Алаурин-де-ла-Торре.



Тент в этом году вязали примерно 10 мастериц / Фото alhaurindelatorre

С каждым годом навес становится длиннее

Гигантская кровля состоит из прямоугольных частей, каждая из которых имеет свой уникальный узор. Интересно то, что среди них можно увидеть сегмент, который напоминает украинский сине-желтый флаг. Кто знает, возможно, среди мастериц была и украинка.



Навес состоит из квадратных фрагментов / Фото alhaurindelatorre

С каждым годом вязаная кровля становится больше и сейчас занимает площадь около 500 квадратных метров и имеет длину около 60 метров.



Навес защищает от солнца торговую улочку / Фото alhaurindelatorre

Представители городского совета отметили, что такая инициатива очень важна, ведь она обязывает уважать окружающую среду. Кроме того, это способствует местной торговле – красочный навес привлекает посетителей на прогулки по историческому центру, где расположено много магазинов.

По словам мастерицы Пачеко, работу они выполняли с большим энтузиазмом. Несмотря на тяжелый год из-за пандемии коронавируса, вязание очень вдохновило всех и сблизило.



Женщины выполняли работу с энтузиазмом / Фото alhaurindelatorre

Подобный навес можно увидеть в испанском городке Ла-Линеа-де-ла-Консепсьон.



Вязаный навес в Ла-Линеа-де-ла-Консепсьон / Фото womensart1



Каждый элемент имеет свой уникальный узор / Фото womensart1