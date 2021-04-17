5 стереотипов, которые раздражают жителей Германии
Каждая нация имеет свои культурные традиции и ментальные черты. Часто вокруг этого существует много стереотипов. Рэйчел Стюарт в программе Meet the Germans расспросила немцев о стереотипах, с которыми те сталкивались, и исследовала историю возникновения этих клише.
Источник:DW
Женщина прожила в Германии четыре года, поэтому многие клише смогла проверить на собственном опыте. Также она расспрашивала экспертов об этих явлениях.
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пиво
Большая кружка пива в руке – это то, с чем часто ассоциируют жителей Германии. На самом деле, литровая кружка с ручкой является традиционным элементом Баварии, который стал стереотипом всей страны. В Германии существует большой ассортимент бокалов для пива, как средних, так и малых размеров, а также различных форм. Например, бокал для кельнского пива является небольшим и напоминает продолговатый стакан.
Что касается увлечение пивом, то немцы действительно любят этот напиток. Но мысль о том, что жители страны злоупотребляют алкоголем, ошибочна. Сейчас в Германии набирают популярность безалкогольные сорта пива. Это означает, что немцы любят пиво за его вкус, а не из-за содержания алкоголя.
Существует стереотип, что немцы всегда пьют пиво из литровых кружек / Фото GettyImages
Кожаные штаны
Еще одно популярное клише касается того, что в Германии все ходят в кожаных штанах. Немцев часто представляют в традиционных немецких костюмах. Для мужчин – это кожаные штаны, а для женщин – дирндл. Правда в том, что национальною одежду немцы одевают на праздники или во время таких фестивалей, как Oktoberfest.
Изменилось в современное время и восприятия традиционной одежды. Ранее одежда была символической. С помощью деталей можно было больше узнать о человеке: происхождение, семейное положение и тому подобное. Например, завязанный на фартуке узел с правой стороны означал, что женщина замужем или помолвлена, а узел с левой стороны свидетельствовал об одиночестве барышни. В современном мире этим деталям не придают крайне важное значение.
Существует стереотип, что немцы всегда ходят в традиционном наряде / Фото GettyImages
Пунктуальность
Древняя поговорка гласит, что немецкая пунктуальность – это прийти за 5 минут до указанного времени. Немцы действительно очень волнуются о времени. Исследователь времени Иоганн Ганслег считает, что в Германии время тесно связано с ответственностью, время – это нечто, что можно организовать, сэкономить, контролировать и планировать, поэтому в пруссаков и люди, и машины работают как часы.
Но многие немцы не считают пунктуальность одной из главных черт нации. В частности, жители Германии часто жалуются на опоздание поездов.
Существует стереотип, что немцы не опаздывают / Фото GettyImages
Продуктивность
Существует стереотип, что немцы очень продуктивны. Но некоторые их проекты подтверждают обратное мнение. Например, немцам потребовалось 632 года, чтобы закончить строительство Кельнского собора. Еще одним современным примером непроизводительной работы служит аэропорт "Берлин-Бранденбург". Работу над ним завершили на 10 лет позже, чем планировали, а бюджет превысили на миллиарды евро.
Бюрократия в этой стране тоже многим мешает быть продуктивными. Чтобы получить простую справку, иногда нужно потратить половину рабочего дня.
Существует стереотип, что немцы всегда продуктивны / Фото GettyImages
Отсутствие чувства юмора
Марк Твен говорил, что немецкие шутки созданы не для смеха. Стереотип о том, что немцы слишком серьезные и не понимают шуток, очень популярен в мире. Иностранцы считают, что немцам просто не хватает способности смеяться над самими собой.
Комик Гейл Тафтс имеет другое мнение по этому поводу. Она рассказала, что жители разных регионов Германии по-разному воспринимают шутки. Например, жители Рейланда любят посмеяться, всегда готовы повеселиться и являются главными любителями вечеринок в этой стране. Берлинцы все уже видели, потому что живут в культурной столице страны, поэтому они очень придирчивы к юмору, и их трудно чем-то поразить. На севере Германии любят безэмоциональный, но умный юмор, а на юге – добродушный. Гейл Тафтс отметила, что в Штудгарте люди могут громко смеяться даже с двадцатиминутного монолога о хлебе.
Женщина также рассказала, с каких времен происходит стереотип об отсутствии чувства юмора у немцев. Клише уходит корнями во Вторую Мировую войну. В бурные 20-е годы театр и индустрия развлечений процветали. И многие жители Германии в этой сфере были евреями. Позже этих людей уничтожили или они иммигрировали в США. А после войны поводов для смеха не было. Хотя в 50-е и 60-е годы Германия имела несколько блестящих комиков. Например, Лориот. В 90-е годы здесь уже начали открывать комедийные клубы, поэтому юмор начал процветать, а стереотип о непонимании шуток окончательно потерял свою актуальность.
Существует стереотип, что немцы не имеют чувства юмора / Фото GettyImages
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