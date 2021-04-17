Каждая нация имеет свои культурные традиции и ментальные черты. Часто вокруг этого существует много стереотипов. Рэйчел Стюарт в программе Meet the Germans расспросила немцев о стереотипах, с которыми те сталкивались, и исследовала историю возникновения этих клише.

Женщина прожила в Германии четыре года, поэтому многие клише смогла проверить на собственном опыте. Также она расспрашивала экспертов об этих явлениях.

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пиво

Большая кружка пива в руке – это то, с чем часто ассоциируют жителей Германии. На самом деле, литровая кружка с ручкой является традиционным элементом Баварии, который стал стереотипом всей страны. В Германии существует большой ассортимент бокалов для пива, как средних, так и малых размеров, а также различных форм. Например, бокал для кельнского пива является небольшим и напоминает продолговатый стакан.

Что касается увлечение пивом , то немцы действительно любят этот напиток. Но мысль о том, что жители страны злоупотребляют алкоголем, ошибочна. Сейчас в Германии набирают популярность безалкогольные сорта пива . Это означает, что немцы любят пиво за его вкус, а не из-за содержания алкоголя.

Существует стереотип, что немцы всегда пьют пиво из литровых кружек / Фото GettyImages

Кожаные штаны

Еще одно популярное клише касается того, что в Германии все ходят в кожаных штанах . Немцев часто представляют в традиционных немецких костюмах . Для мужчин – это кожаные штаны, а для женщин – дирндл. Правда в том, что национальною одежду немцы одевают на праздники или во время таких фестивалей, как Oktoberfest.

Изменилось в современное время и восприятия традиционной одежды . Ранее одежда была символической. С помощью деталей можно было больше узнать о человеке: происхождение, семейное положение и тому подобное. Например, завязанный на фартуке узел с правой стороны означал, что женщина замужем или помолвлена, а узел с левой стороны свидетельствовал об одиночестве барышни. В современном мире этим деталям не придают крайне важное значение.

Существует стереотип, что немцы всегда ходят в традиционном наряде / Фото GettyImages

Пунктуальность

Древняя поговорка гласит, что немецкая пунктуальность – это прийти за 5 минут до указанного времени. Немцы действительно очень волнуются о времени. Исследователь времени Иоганн Ганслег считает, что в Германии время тесно связано с ответственностью, время – это нечто, что можно организовать, сэкономить, контролировать и планировать, поэтому в пруссаков и люди, и машины работают как часы.

Но многие немцы не считают пунктуальность одной из главных черт нации . В частности, жители Германии часто жалуются на опоздание поездов .

Существует стереотип, что немцы не опаздывают / Фото GettyImages

Продуктивность

Существует стереотип, что немцы очень продуктивны. Но некоторые их проекты подтверждают обратное мнение. Например, немцам потребовалось 632 года, чтобы закончить строительство Кельнского собора . Еще одним современным примером непроизводительной работы служит аэропорт "Берлин-Бранденбург" . Работу над ним завершили на 10 лет позже, чем планировали, а бюджет превысили на миллиарды евро .

Бюрократия в этой стране тоже многим мешает быть продуктивными. Чтобы получить простую справку, иногда нужно потратить половину рабочего дня.

Существует стереотип, что немцы всегда продуктивны / Фото GettyImages

Отсутствие чувства юмора

Марк Твен говорил, что немецкие шутки созданы не для смеха . Стереотип о том, что немцы слишком серьезные и не понимают шуток, очень популярен в мире. Иностранцы считают, что немцам просто не хватает способности смеяться над самими собой .

Комик Гейл Тафтс имеет другое мнение по этому поводу. Она рассказала, что жители разных регионов Германии по-разному воспринимают шутки. Например, жители Рейланда любят посмеяться, всегда готовы повеселиться и являются главными любителями вечеринок в этой стране. Берлинцы все уже видели, потому что живут в культурной столице страны, поэтому они очень придирчивы к юмору, и их трудно чем-то поразить. На севере Германии любят безэмоциональный, но умный юмор, а на юге – добродушный. Гейл Тафтс отметила, что в Штудгарте люди могут громко смеяться даже с двадцатиминутного монолога о хлебе.

Женщина также рассказала, с каких времен происходит стереотип об отсутствии чувства юмора у немцев . Клише уходит корнями во Вторую Мировую войну. В бурные 20-е годы театр и индустрия развлечений процветали. И многие жители Германии в этой сфере были евреями. Позже этих людей уничтожили или они иммигрировали в США. А после войны поводов для смеха не было. Хотя в 50-е и 60-е годы Германия имела несколько блестящих комиков. Например, Лориот. В 90-е годы здесь уже начали открывать комедийные клубы, поэтому юмор начал процветать, а стереотип о непонимании шуток окончательно потерял свою актуальность .