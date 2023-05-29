Вода в центральном канале Венеции стала ярко-зеленой: что произошло

Власти Венеции начали срочное расследование после того, как вода в Большом канале города изменила цвет по неизвестным причинам. Правоохранители уже отобрали образцы воды, чтобы обнаружить загадочное вещество, покрасившее воду.

Большой канал Венеции у знаменитого моста Риалто сложно узнать. Итальянские СМИ сообщают, что правоохранители проверяют городские камеры видеонаблюдения.

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Что произошло с водой в Гранд-канале

В настоящее время есть предположение, что загрязнить краской каналы Венеции могли экологические активисты. Не так давно они уже окрашивали воду в римском фонтане Треви в черное.

Пользователи в соцсетях поделились еще одним предположением: фото из Венеции напомнили им трюк аргентинского художника Николаса Гарсиа Урибуру. Он в 1968 году покрасил воду Большого канала в зеленый цвет, чтобы привлечь внимание власти и общества к экологическим проблемам.

Ярко-зеленая вода в Гранд-канале Венеции: смотрите видео

Однако, в отличие от предыдущих случаев, ни одна группа активистов не взяла на себя ответственность за ситуацию с водой в каналах Венеции. Региональное агентство по охране окружающей среды Италии отобрало образцы воды и пытается идентифицировать вещество, изменившее ее цвет. А префект Венеции созвал экстренное совещание полиции, чтобы понять, что произошло.

Ранее мы рассказывали об экологических проблемах в Венеции. Из-за отсутствия дождей и сильной засухи, некоторые каналы "города на воде" начали пересыхать. На время даже останавливали движение гондол.