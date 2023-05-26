Музеи помогают собрать деньги

Повышение цены за вход в музеи Италии – временное. Вырученные средства пойдут на ремонт поврежденных культурных заведений. Также будет проведена специальная лотерея для сбора дополнительных денег. Об этом заявила премьер-министр Италии Джорджия Мэлони.

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Входные билеты в итальянские музеи временно подорожают, но не критично – всего на 1 евро. Средняя стоимость входа в местные музеи составляет 5 – 15 евро. Но самые популярные из них, как Сикстинская капелла, музеи Ватикана, галерея Уффици и Палаццо Веккьо, стоят дороже – более 20 евро.

Очередь на вход в Колизей / Фото Rome Vacation Tips

Всего правительство Италии выделило более 2 миллиардов евро помощи пострадавшему от наводнений региону Эмилия-Романья. Дополнительно, там приостановили уплату налогов и коммунальных платежей на ближайшие месяцы. Жители пострадавшего региона также могут не платить ипотеку.

Напомним, на прошлой неделе наводнение на севере Италии унесло не менее 14 жизней. Из-за чрезмерных осадков в регионе произошло более 300 оползней. Около 36 тысяч жителей Эмилия-Романьи должны были покинуть свои дома.