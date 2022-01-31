Вдвое большие зарплаты чем в Европе: какие профессии пользуются спросом в странах Скандинавии

Украинцы редко выбирают страны Скандинавии для трудоустройства. Это связано с тем, что устроится на работу там сложнее, чем, скажем, в Польше или Германии. Однако существует множество отраслей, где не хватает рабочей силы.

В подавляющем большинстве в Швеции, Дании и Норвегии ждут рабочих для физической работы.

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Какие профессии пользуются спросом в Скандинавии

сельская промышленность (работа на ферме);

строительство (электричества, сантехники, физические работники);

уход за старшими людьми;

производство (работа на складе);

медицина (медсестры);

гастрономия и гостиницы (повара, официанты, уборка, мытье посуды);

сварка.

Требования к работникам

Работа в Дании, Швеции и Норвегии имеет серьезные отличия , связанные с особенностями менталитета жителей Скандинавии.

Достаточно часто работодатели требуют от своих работников:

знание английского языка;

опыт/соответствующие навыки;

сертификаты/дипломы;

отсутствие вредных привычек (в Дании).

Заработок в Скандинавии

Важно еще раз подчеркнуть, что заработок во всех скандинавских странах порой вдвое превышает заработок в другой части Европы. В то же время, мы должны помнить о высоких ценах и налогах.

Практически во всех этих странах нет четкой минимальной заработной платы. Как мы уже писали, за это отвечает профсоюз.

Средний заработок в популярнейших отраслях в скандинавских странах / Фото Europa jobs