Как пояснил министр образования и науки Пшемислав Чарнек, введение будет сопровождаться сокращением материала по другим предметам.

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Что известно о новом предмете

На данный момент известно, что новую дисциплину будут преподавать историки, которые уже работают в школах, поэтому набирать новых учителей не будут. Такие нововведения связаны с заявлениями, сделанными главой партии "Право и Справедливость" Ярославом Качиньским.

Во время презентации проекта Польский Лад. Он отмечал, что в школах нужно ввести больше часов истории и разделение на историю Польши и общую историю.

Что изучают в польских школах

Школьное обучение в Польше в 2021 году считается одним из наиболее прогрессивных среди стран Восточной Европы. В 1 – 3 классах дети от 6 – 7 до 10 лет имеют занятия без четкого разделения на такие предметы, как:

польский язык,

математика,

естественные науки и т.д.

Учеба интегрирована, по специализированным предметам там преподают иностранный язык, физкультуру, искусство. Учащиеся могут посещать уроки по религии или этике. Все предметы преподает один учитель, только специализированные занятия ведут другие преподаватели.

Только в 4 – 8 классах для детей внедряется разделение на предметы. В этот период каждый предмет уже преподает отдельный учитель. Дети изучают с 4 класса:

польский и иностранные языки,

математику,

химию, физику, биологию,

историю,

музыку, искусство,

физкультуру,

информатику,

религию или этику.

После окончания школы, восьмиклассники сдают общегосударственный письменный экзамен, который проходит по всей Польше одновременно. В ходе экзамена оцениваются чтение, письмо, умение анализировать, использование информации и применение знаний на практике. После окончания 8 классов, дети, в возрасте от 16 лет, поступают в среднюю школу.