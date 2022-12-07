Що потрібно зробити іноземцю, щоб оформити лікарняний у Польщі, чи може роботодавець звільнити людину, доки вона хворіє, чим загрожує недотримання запропонованого лікарем режиму та чимало інших запитань виникає з цього приводу. Міжнародний сервіс із переказу коштів TransferGo зібрав найважливішу інформацію про те, як громадянин іншої країни може отримати лікарняний у Польщі.

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Хто може оформити оплачуваний лікарняний

Оплачуваний лікарняний (Zwolnienie lekarskie або L4) у Польщі може оформити працівник, який сплачує внесок Chorobowe у ZUS. Так, ця можливість доступна для тих, хто працює за умовою о праце, яка передбачає повний соціальний пакет. Якщо людина працює за умовою злеценія і добровільно сплачує відповідний внесок, вона теж має право на оплачуваний лікарняний.

Щоб отримати документ про тимчасову непрацездатність, слід звернутися до лікаря. У Польщі діє система електронних лікарняних. У паперовому вигляді його можуть видати, якщо електронна база не працює, що буває вкрай рідко.

Перші 33 дні лікарняного оплачує роботодавець, далі виплати здійснює ZUS. Щоб уникнути зловживань, з 2022 року встановлено ліміт у 182 дні на лікарняний, що оплачується. Повинно пройти 60 днів робочого періоду, щоб знову можна було скористатися оплачуваним лікарняним.

Як оформити лікарняний у Польщі / Фото UnSplash

Види лікарняних у Польщі

Залежно від причин оформлення лікарняного передбачені такі його види:

Zasiłek chorobowy – лікарняний у межах 182-денного ліміту; відшкодування 80% середньорічного доходу, якщо працівник лікується вдома або в стаціонарі, та 100%, якщо втрата працездатності внаслідок виробничої травми або отримана дорогою на чи з роботи;

– лікарняний у межах 182-денного ліміту; відшкодування 80% середньорічного доходу, якщо працівник лікується вдома або в стаціонарі, та 100%, якщо втрата працездатності внаслідок виробничої травми або отримана дорогою на чи з роботи; Świadczenie rehabilitacyjne – допомога на реабілітацію, коли минув 182-денний ліміт; тривалість не більше ніж 12 місяців;

– допомога на реабілітацію, коли минув 182-денний ліміт; тривалість не більше ніж 12 місяців; Вагітність, пологи, материнство – відшкодування 100% при хворобі під час вагітності, також сюди входить 14 оплачуваних днів із догляду дитину віком до 8 років із відшкодуванням 80% від середнього доходу.

Важливо! Якщо працівник перебуває на лікарняному менше ніж 182 днів, а також вагітних працівниць звільняти заборонено.

Що не можна робити на лікарняному?

Оформляти лікарняний варто у тому випадку, якщо людина дійсно захворіла. Органи ZUS та роботодавець мають право перевірити, як хворий дотримується приписів лікаря.

Якщо буде виявлено, що людина під час лікарняного працює в іншому місці або відпочиває, лікарняний не буде сплачений, а роботодавець може звільнити такого працівника за прогули. Якщо вже було здійснено виплати по лікарняному, "уявний" хворий має їх повернути.

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