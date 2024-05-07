В Турции могут закрыть 3 тысячи гостиничных объектов: что произошло
Источник:Türizm Ajansı
В Турции разворачивается тревожная ситуация. Три тысячи гостиничных объектов оказались перед угрозой закрытия.
Эти заведения не смогли получить необходимые сертификаты на туристическую деятельность и не уложатся в сроки, установленные Министерством туризма. Об этом заявил министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой.
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В Турции могут закрыть 3 000 гостиничных объектов
В ответ на недавнее законодательство, которое передало надзор за отелями, мотелями и хостелами, предоставляющих услуги низкого уровня, от муниципальных властей в министерство, появилось новое требование к бизнесу в туристическом секторе – получения сертификатов на туристическую деятельность.
Было четыре тысячи объектов. Тысяча получила документы. Для трех тысяч время истекает... Отели, которые не получат сертификат, будут закрыты,
– подчеркнул министр.
Муниципалитеты не смогли должным образом контролировать услуги, которые предоставляют гостиницы. Как следствие, ответственность за надзор за этими заведениями отныне будет возложена на министерство.
В Турции могут закрыть три тысячи гостиничных объектов / Фото Unsplash
В Турции запускают новый поезд для туристов
В Турции запускают специальный туристический поезд Mesopotamia Express. Он провезет пассажиров через захватывающие локации в центральных и восточных регионах.
Поезд будет стартовать в Анкаре, проходить через Каппадокию и Анатолию с конечной в городе Диярбакыр. Подробнее о новом туристическом поезде – далее в материале.