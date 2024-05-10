После двух лет легализации: в Таиланде запрещают каннабис – что произошло

Премьер-министр Таиланда Сретта Тависин, первой страны в Азии, которая легализовала каннабис два года назад, заявил, что намерен снова запретить этот наркотик. Правительство выразило обеспокоенность по поводу нерегулируемой доступности каннабиса, что, как сообщается, облегчило доступ к нему для детей и способствовало росту преступности.

Глава правительства Таиланда попросил Министерство здравоохранения внести изменения в список наркотиков, чтобы снова включить каннабис, и издать новые правила, чтобы разрешить его использование только в медицинских целях.

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В Таиланде запрещают каннабис

По словам Тависина, он обеспокоен тем, что отсутствие регулирования сделало препарат доступным для детей и повлекло увеличение количества преступлений в стране.

Сретта также приказал местным властям прекратить преступную деятельность, связанную с незаконной торговлей наркотиками, и потребовал увидеть прогресс в течение 90 дней,

– говорится в сообщении.

После легализации каннабиса в 2022 году появились опасения относительно неурегулированности рынка. Несмотря на первоначальные обещания, что каннабис будет разрешен только для медицинского использования, появились сообщения о его злоупотреблениях и связи с преступной деятельностью, что вызвало негативную реакцию общественности.

Легальный каннабис способствовал развитию туризма и сельского хозяйства Таиланда и породил тысячи розничных продаж каннабиса – от магазинов, грузовиков до рыночных киосков по всей стране.

На немецких вокзалах курение марихуаны будет запрещено

Железнодорожная компания Deutsche Bahn запретит курение каннабиса на вокзалах, в том числе и на платформах, где есть зоны для курения сигарет. После выходных на всех вокзалах Германии появятся соответствующие информационные плакаты.

Поэтому на немецких вокзалах курение марихуаны будет запрещено. Железная дорога будет наказывать за правонарушения, начиная с 1 июня.