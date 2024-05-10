Глава уряду Таїланду попросив Міністерство охорони здоров'я внести зміни до списку наркотиків, щоб знову включити канабіс, і видати нові правила, щоб дозволити його використання лише в медичних цілях.

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У Таїланді забороняють канабіс

За словами Тавісіна, він стурбований тим, що відсутність регулювання зробила препарат доступним для дітей і спричинила збільшення кількості злочинів у країні.

Сретта також наказав місцевій владі припинити злочинну діяльність, пов'язану з незаконною торгівлею наркотиками, і вимагав побачити прогрес протягом 90 днів,

– йдеться у повідомленні.

Після легалізації канабісу у 2022 році з'явилися занепокоєння щодо неврегульованості ринку. Попри початкові обіцянки, що канабіс буде дозволений лише для медичного використання, з'явилися повідомлення про його зловживання та зв'язок зі злочинною діяльністю, що викликало негативну реакцію громадськості.

Легальний канабіс сприяв розвитку туризму та сільського господарства Таїланду та породив тисячі роздрібних продажів канабісу – від магазинів, вантажівок до ринкових кіосків по всій країні.

На німецьких вокзалах куріння марихуани буде заборонено

Залізнична компанія Deutsche Bahn заборонить куріння канабісу на вокзалах, зокрема й на платформах, де є зони для куріння сигарет. Після вихідних на всіх вокзалах Німеччини з'являться відповідні інформаційні плакати.

Тож на німецьких вокзалах куріння марихуани буде заборонено. Залізниця каратиме за правопорушення, починаючи з 1 червня.