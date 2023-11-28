В аэропорту Сингапура тестируют проверки с использованием искусственного интеллекта: как это происходит

Сингапурский аэропорт Чанги тестирует систему на основе искусственного интеллекта (AI). Это потенциально может вдвое сократить время, затраченное на проверку безопасности пассажиров.

Пока результаты показывают, что AI работает лучше, чем люди. Рассказываем, как проходит процесс проверки для пассажиров.

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В сингапурском аэропорту Чанги тестируют проверки по AI

Искусственный интеллект был внедрен в систему проверки безопасности. Он просматривает и интерпретирует изображения с рентгеновских аппаратов, проверяющих ручную кладь у выхода на посадку.

Это уменьшает время, необходимое для обработки этих изображений. К тому же, такие технологии снижают вероятность человеческой ошибки.

Первые результаты показывают, что новая система работает так же хорошо или даже лучше, чем средства проверки безопасности человека, обозначая некоторые запрещенные предметы,

– говорится в отчете.

Если тесты пройдут хорошо, AI будут внедряться и на других процессах – чекине, стойках сдачи багажа и посадке в самолет. Цель – полностью автоматизировать проверки и упростить поездки.

Сингапурский аэропорт Чанги / Фото Unsplash

ИИ сделает немецкие поезда более пунктуальными

В Германии проводят испытания по внедрение искусственного интеллекта в управление железнодорожным транспортом. Примечательно, что система показала перспективные результаты.

Эти инструменты успешно снизили задержки, что привело к значительной экономии 58 000 минут. Поэтому немецкие поезда станут более пунктуальными.