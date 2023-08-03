Рим ограничит доступ к фонтану Треви для туристов: названа причина
Источник:The Mayor
Власти Рима решили ограничить доступ ко всемирно известному фонтану Треви. Все из-за недобросовестных туристов.
В Риме туристам хотят ограничить доступ к фонтану
Последний инцидент, подпитавший волну местного недовольства, связан с туристом, использовавшим фонтан Треви как объект аквапарка, нырнув из одной из статуй в бассейн. Это произошло ночью в четверг, 27 июля.
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Толпа, наблюдавшая за ним, снимала этот акт и аплодировала ему. Как сообщается, мужчину позже оштрафовала полиция.
Штрафов полиции и многочисленных обращений к здравому смыслу уже недостаточно. Туристы не могут безнаказанно делать все, что им вздумается, нужно уважение, и мы действительно должны сохранить самые ценные места в мире,
– сказал городской советник Алессандро Онорато.
Фонтан Треви, датируемый 18 веком и считающийся шедевром барокко, регулярно подвергается "неуважению", даже если огражден и охраняется. Поэтому советник Онорато, который отвечает за политику туризма и мероприятий в городском совете, обратился в министерство культуры Италии с просьбой разработать ограничения для посещения знаменитого места.
Если решение будет принято, на входе в памятник установят турникеты. Возможно, также будут взиматься плата за проход.
В Риме туристам хотят ограничить доступ к фонтану Треви / Фото UnSplash
В Италии уже давно обсуждают штрафы для туристов за порчу и осквернение памятников. Но их пока еще не ввели официально.
Акция-перформанс в фонтане Треви в Риме
Активисты итальянской группы Ultima Generazione ("Последнее поколение") устроили перформанс, чтобы привлечь внимание к проблеме изменения климата. Для акции использовали наиболее популярное туристическое место в Риме – фонтан Треви.
Семь протестующих залезли прямо в фонтан и вылили туда разведенный древесный уголь. От этого вода в Треви почернела. Что было дальше и как на акцию реагировала толпа – читайте в материале.