С 1 августа жители Малопольши смогут приобрести специальный интегрированный (metropolitalny) билет. С ним можно будет безлимитно пользоваться всеми видами общественного транспорта Кракова и поездами в отдельных гминах.

Узнайте больше Дешевые билеты на поезда в Польше: где искать скидки и какие акции действуют

Безлимитный проездной для Кракова и пригорода

Краков планирует ввести единый билет, следуя успешному примеру других польских городов. Например, в Катовице стоимость такого билета составляет 159 злотых, в Познани – 119 злотых. А в варшавской агломерации цена единого проездного – 99 злотых.

Такой билет будет особенно выгоден для тех, кто едет в Краков на поезде, а затем пересаживается на трамвай или автобус,

– объяснил Себастьян Коваль из Управления общественного транспорта.

Краков введет три вида проездных, цена будет зависеть от выбранной зоны.

Зона I – 159 злотых;

Зона I + II – 169 злотых;

Зона I + II + III – 199 злотых.

Зона I – это весь город Краков в его административных границах. Зоны II и III – это агломерация, пригород, куда ездят автобусы и поезда.

Популярный проездной в Германии за 49 евро подорожает

Германия вероятно повысит стоимость единого билета. Выгодный Deutschlandticket предлагает неограниченный проезд на всех видах транспорта и стоит всего 49 евро в месяц. Но представители транспортной отрасли против такой низкой цены.

Билет за 49 евро стал очень популярен в Германии. С мая его приобрели более 3 миллионов пассажиров. Власти страны назвали введение Deutschlandticket "крупнейшей реформой общественного транспорта в истории Германии".

Руководитель транспортного управления Мюнхена Инго Вортманн пояснил, что местные и региональные компании страдают из-за высокого давления инфляции. А доход от билетов остается низким. В результате ожидается, что цены на проездные и все билеты в целом – возрастут с января 2024 года. Это необходимый шаг, чтобы сохранить качество услуг.