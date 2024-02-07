В Польше появилась новая профессия: людей ищут уже и срочно

В министерстве образования Польши обнародовали список профессий, которые станут самыми популярными в 2024 году. Среди них есть и совершенно новая.

Ежегодно министерство образования Польши публикует список самых актуальных профессий года. Так люди знают, чего ожидать от рынка труда в течение следующих 12 месяцев. Эту традицию начали в 2019 году, и она очень быстро получила одобрение местных жителей.

Обратите внимание Временную защиту в Польше могут продлить не на 6 месяцев: что стоит знать украинцам

В 2024 году в Польше будут искать

техников по автоматизации;

бетонщиков-арматурщиков;

плотников;

кровельщиков;

электромехаников;

электриков;

механиков-водителей;

механиков-наладчиков;

инженер-мехатроников;

монтажников промышленной изоляции;

монтажников строительных конструкций;

монтажников железнодорожных покрытий;

монтажников столярных изделий;

операторов машин и оборудования для производства пластмасс;

операторов землеройных и дорожно-строительных машин и оборудования;

операторов машин и оборудования по переработке отходов;

операторов станков;

специалистов по автоматизации;

техников по автоматизации управления железнодорожным движением;

техников по дорожному строительству;

техников-кровельщиков;

техников по электрическому железнодорожному транспорту;

механиков электромобилей;

техников-электриков;

техников-энергетиков;

техников по утилизации отходов;

техников промышленной изоляции;

техников-механиков;

техников-мехатроников;

техников по сборке и автоматизации столярных изделий;

техников-программистов;

инженеров-робототехников;

техников-сварщиков;

техников железнодорожного транспорта.

В списке появилась новая профессия

Кроме того, в списке – новая профессия. На нее в министерстве образования Польши рекомендуют обратить особое внимание. Говорится о механике электромобилей. Появление соответствующих вакансий объясняют тем, что в Польше и вообще в Европе появляются все больше электронных автомобилей. Специалистов ищут "на сейчас".