На 400% больше, чем в прошлом году: в Париже перед Играми рекордные показатели бронирования жилья

В сезон Олимпийских игр путешественники забронировали в Париже на 400% больше жилья, чем в прошлом году. Согласно Airbnb, больше всего жилья резервировали туристы из США.

В Париже забронировали на 400% больше жилья, чем в прошлом году

Отмечается, что количество активных объявлений об аренде жилья в Париже увеличилось на 40%. Из каких еще стран прибудут туристы – далее в материале!

Читайте также В Мадриде нелицензионные арендодатели могут получить огромный штраф за сдачу квартир туристам

Париж, город, который чаще всего искали на платформе во время события. По сравнению с прошлым годом в парижском регионе наблюдается рост почти на 40%, поскольку хозяева готовятся принимать внутренних и международных путешественников,

– говорится в сообщении.

После США активно бронировали места гости из:

Великобритании,

Франции,

Германии,

Нидерландов,

Австралии,

Канады.

Возросло количество путешественников из Азии: Китая, Индии, Японии. Многие из путешественников планируют приехать в Париж семьями или группами.



На основе ночей, забронированных с 1 января 2023 года до 31 марта 2024 года / Фото Airbnb

Этим летом посетителей привлекает не только центр Парижа. Такие места, как Сен-Дени, Шатору и Лилль, также заинтересовались значительным ростом благодаря стратегическому решению принять Париж 2024 по всей Франции. От менее известных районов Иль-де-Франса до исторических городов и поселков на севере и юге.

В Париже к Олимпийским играм откроют Большой дворец

Так, после трех лет реставрации в Париже откроют Большой дворец – одно из важнейших выставочных пространств. Посмотреть на здание изнутри смогут некоторые зрители и участники Олимпийских игр.

С 26 июля по 11 августа Гран-Пале откроет свой неф для части публики во время проведения турниров по фехтованию и тхэквондо. Пространство снова откроется в октябре для проведения выставки Paris+ par Art Basel. А в 2025 году достопримечательность уже смогут посетить все желающие.