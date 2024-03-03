В Париже появилось велотакси: как выглядит новый "аттракцион"

В Париже уже неделю работает новая служба такси Heetch Bike. Водители подбирают людей на велосипедах с салоном.

Пока он доступен только в выходные дни. Обещают "путешествовать по Парижу на 40% быстрее и на 20% дешевле, чем на такси".

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В Париже появилось велотакси

Heetch Bike решила поставить на популярность велосипедов во французской столице. Особенно актуальным стало предложение после новости об открытии большой пешеходной зоны возле Эйфелевой башни.

Компания уверяет, что в велотакси пассажиры смогут передвигаться безопасно и с комфортом. В кабинах есть несколько сидений с подогревом, защитное лобовое стекло и стеклянная крыша.

Так выглядят велотакси в Париже / Фото Heetch

Новая услуга продается как отличие от традиционных автомобильных такси и тук-туков, которые недавно вошли в моду во французской столице с толпой туристов.

Мы обещаем путешествовать по Парижу на 40% быстрее и на 20% дешевле, чем VTC,

– говорится в сообщении.

Пока такси будет работать только по выходным. Если тесты пройдут успешно, возможно оно перейдет на круглосуточный график.

Напомним, на этой неделе мэр Парижа Анн Идальго заявила, что будет продвигать проект по изгнанию автомобилей и создания сплошного сада между Эйфелевой башней и эспланадой Трокадеро. Реализовать его могут уже в этом году.