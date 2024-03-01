Столицы стран ЕС – одни из самых безопасных и интересных локаций для индивидуальных путешествий. Возглавляет топ Прага – древний и загадочный город с тысячелетней историей.

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Почему Прага – лучший город для путешествий в одиночку

Прага – один из самых безопасных городов ЕС. Преступность там существует, однако, как правило, говорится о мелких кражах. Уровень насилия в чешской столице – очень низкий. Госдеп США присвоил Чехии рекомендательный рейтинг первого уровня.



Прага очаровывает своей архитектурой / Unsplash

Путешественникам рекомендуют остерегаться карманников. Однако после наступления темноты на улице можно чувствовать себя в безопасности. К счастью, нападений на туристов не фиксируют.



Каждая улочка напоминает телепорт в сказку / Unsplash

Кроме того, Прага – довольно бюджетный город. На один день путешествия можно выделить 50 – 60 евро и этого хватит. Местные рестораны отличаются многообразием еды и напитков. Кроме того, можно приобрести билет на путешествие корабликом, где предусмотрен шведский стол.

Также отмечают, что Прага – социальный город. Люди здесь очень дружелюбно относятся к путешественникам и охотно общаются с ними. В чешской столице – много кафе, баров и ресторанов. Там можно завести новые знакомства и найти друзей.