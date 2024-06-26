Как кадр из "Бриджертонов": к Олимпийским играм в Париже откроют невероятную достопримечательность

В последние дни сериал "Бриджертоны" набирает бешеную популярность. Каждый мечтает оказаться на одном из средневековых балов – в роскошных платьях, величественных залах с высокими потолками, которые еще больше создают атмосферу. И уже совсем скоро посетить подобное место можно будет в Париже.

Так, после трех лет реставрации в Париже откроют Большой дворец – одно из важнейших выставочных пространств. Посмотреть на здание изнутри смогут некоторые зрители и участники Олимпийских игр. Окончательно доступным для публики Grand Palais станет в следующем году.

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В Париже откроют Большой дворец

С 26 июля по 11 августа Гран-Пале откроет свой неф для части публики во время проведения турниров по фехтованию и тхэквондо. Пространство снова откроется в октябре для проведения выставки Paris+ par Art Basel. А в 2025 году достопримечательность уже смогут посетить все желающие.



Невероятные залы Большого дворца / Фото Laurent Kronental for Chatillon Architectes

Здание, которое построили в конце XIX века для проведения Всемирной выставки в Париже в 1900 году, является подвигом дизайна интерьера в стиле модерн. Умело сочетая сталь, камень и стекло, Grand Palais является реликвией инноваций начала 20 века.



Большой дворец является уникальной достопримечательностью / Фото Laurent Kronental for Chatillon Architectes

Посетители помещения вновь получат возможность увидеть изнутри одну из самых удивительных особенностей здания – массивный стеклянный потолок. Купольная часть потолка расположена над центральной частью нефа.

Куполообразный потолок площадью 145 313 квадратных футов является крупнейшим в своем роде в Европе, поэтому его стоит увидеть в Париже.



Куполообразный стеклянный потолок дворца / Фото Laurent Kronental for Chatillon Architectes

Напомним, здание закрыли в марте 2021 года для улучшения доступности, реновации внешней части и участков здания, которые были недоступны десятилетиями.

Благодаря новой реконструкции Grand Palais сможет почти удвоить свою вместимость. Ранее неф здания вмещал лишь 5 600 посетителей, а после открытия зал сможет одновременно вместить до 9 000 человек.



Вот так выглядят залы Большого дворца / Фото Laurent Kronental for Chatillon Architectes

К слову, руководство Grand Palais надеется превратить пространство в опору для крупных культурных событий в Европе с выставками, концертами и многочисленными дополнительными торжествами.