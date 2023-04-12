В Европе существует множество известных и высококачественных санаториев, предлагающих различные методы лечения и оздоровления. Заграница 24 при поддержке TransferGo подобрал лучшие заведения, предоставляющие широкий спектр услуг: от спа-процедур до медицинского лечения.
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Монтекатини-Терме (Италия)
Лучший лечебный курорт Италии / Фото italy4.me
Если вы планируете отдых, сочетающий прекрасные виды, солнце и еще омоложение, тогда в Монтекатине-Терме есть все для этого. Курорт расположен в одном из самых живописных регионов Италии – Тоскане между Флоренцией и Тирренским морем. Следовательно, роскошные панорамы и настоящий итальянский колорит гарантированы.
В санатории находятся 5 минеральных источников, вода в которых богата йодом, соли и сульфатами, а также целебные грязи на основе вулканической глины. Монтекатини-Терме предлагает множество термальных центров, после посещения которых можно проститься с болезнями опорно-двигательного аппарата. Также заведение имеет питейные курсы, лечебную физкультуру, разнообразные массажи, криотерапию, акупунктуру, косметологические программы и многое другое.
Цена: от 1500 евро за недельный лечебный курс с проживанием в санатории.
Франтишковы Лазне (Чехия)
Недорогой курорт в Чехии / Фото Amigo
Франтишковы Лазне – небольшой городок в Чехии, где проживает всего 5,2 тысячи жителей. Здесь можно насладиться старыми домами, прекрасно сохранившимися до сих пор, и почувствовать преимущества современной инфраструктуры, отвечающей всем требованиям и потребностям XXI века.
Как бальнеологический курорт Франтишковы Лазне известен с 1827 года. Тогда здесь и заработали 24 источника. Воды в санатории богаты углекислотой, хлором и натрием, а также сульфатами и гидрокарбонатом. Помимо лечебных ванн здесь предлагают питьевые курсы и ингаляции. Также популярно грязелечение, основанное на применении высокоминерализованного железистого торфа.
Санаторий известен не только своими источниками, но и высоким уровнем подготовки медперсонала. Недаром здесь лечилась вся европейская культурная элита: Бетховен, Шиллер и Гете.
Цена: от 55 евро в сутки с лечением и трехразовым питанием.
Бад-Ишль (Австрия)
Горный курорт в Австрии / Фото Agoda
Бад-Ишль, как и большинство европейских курортов, известен своими термальными водами. Как Франтишков Лазне, он стал бальнеологическим центром в 1827 году, и его так же любили посещать знаменитости.
В австрийском санатории лечат грязями и минеральной водой, универсальной для очень широкого спектра болезней – гинекологических, дыхательных, органов пищеварения и т.д.
Но кроме лечения, посетителей ждет еще один бонус – невероятно красивая природа австрийского города.
Цена: от 100 евро в сутки с лечением и трехразовым питанием.
Колобжег (Польша)
Бюджетный польский курорт на берегу моря / Фото Golden
Колобжег – самый большой и популярный курорт центральной части Балтийского побережья Польши. Здесь идеальные условия для отдыха и лечения: чистое море, песчаные пляжи, леса, озера и особый микроклимат.
Местные лечебные минеральные воды и грязи содержат много ценных биологически активных веществ и привлекают людей из разных стран Европы. Основная специализация курорта – заболевания органов дыхания, опорно-двигательного аппарата, ревматизм, болезни сердечно-сосудистой системы и нарушение обмена веществ.
Цена: от 50 евро в сутки по лечению и трехразовым питанием.
Константиновы Бани (Чехия)
Элитный чешский курорт / Фото Agoda
Старинный чешский курорт Константиновы Бани специализируется на лечении сердца и сосудов (хотя параллельно здесь можно подлечить и опорно-двигательный аппарат, и обмен веществ). Тем самым занимается и другой чешский городок – Подебсовет, где процедуры дешевле. В Константиновых Лазнях более углубленная терапия.
Разница есть и в воде: концентрация углекислого газа в минералке Подебрады составляет 2000 мг/литр, в Константиновых Банях – 3638 мг/литр. Поэтому если у человека есть проблемы с сердцем, лучше ехать в Баню.
Цена: Двухнедельный курс лечения в местных санаториях начинается примерно от 1000 евро (вместе с проживанием).