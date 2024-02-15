Инцидент произошел в терминале аэропорта имени Мурталы Мухаммеда. Он расположен в нигерийском штате Лагос.

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Рейс отменили после суток ожидания

Своего рейса от авиакомпании Dana Air ждали почти сутки. А тогда стало известно, что его и вовсе отменяют. В то же время в аэропорту отметили, что людей не бросили на произвол судьбы. Им предложили билеты на рейс на следующий день или денежную компенсацию. Отмечают, что рейс отменили по вопросам безопасности.

Мы понимаем, что эта задержка может негативно сказаться на ваших планах на день, и глубоко извиняемся. Безопасность наших клиентов и персонала остается для нас приоритетом, и мы стремимся всегда доставлять вас в выбранные вами пункты назначения безопасно и с комфортом,

– говорится в сообщении.

В то же время разъяренные пассажиры решили отомстить аэропорту. Они бросились громить все, что видели.

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Больше всего досталось кассам. Пассажиры бросали в стену компьютеры и разбрасывали бумаги. Чтобы остановить разъяренную толпу, пришлось привлекать военных. Что ждет нарушителей, пока неизвестно. В то же время людей призывают реагировать спокойнее даже на не слишком приятные новости.