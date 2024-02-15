Причиной инцидента стала авиабомба времен Второй мировой войны, которую обнаружили в центре города. К счастью, никто не пострадал. Эвакуировать пришлось примерно 200 человек. Были ли среди них украинцы, пока – неизвестно.

Обратите внимание Разница поражает: в каких городах Европы – самое дорогое и самое дешевое жилье на Airbnb

Как обнаружили бомбу

Бомбу обнаружили во время работы экскаватора. Это произошло на частном участке. Сообщили, что в длину объект достигал почти метра, а диаметр составлял примерно 20 сантиметров. Предполагают, что бомба может содержать около 20 килограммов тротила.

Сейчас с ней будут работать саперы. Цель – вытащить бомбу из почвы и отвезти ее на полигон. Жителей домов, расположенных вблизи, эвакуировали. Им предложили разместиться в местной школе.

Ранее четыре авиабомбы обнаружили возле Гданьска

В 2023 году сразу четыре авиабомбы обнаружили в море вблизи польского города Гданьск. Это произошло, когда продолжались работы в рамках строительства инфраструктуры для "Балтийского хаба" – большого контейнерного терминала.

Тогда сообщали, что бомбы могут представлять угрозу судам. Спасательную операцию проводили саперы-дайверы. Общая масса авиабомб составляла 400 килограммов. Спасательную операцию проводили в четыре этапа.