Организаторами мероприятия под названием Le Grand Pique-Nique des Champs являются некоммерческая организация Comité des Champs-Elysées и LG Electronics. Обещают, что это будет самый пикник в мире, по крайней мере, в этом году.

Читайте также У легендарной ветряной мельницы "Мулен Руж" в Париже обрушились лопасти: жуткое видео

Елисейские поля в день превратятся в место для пикника

26 мая 216 метров проспекта накроют красно-белой клетчатой скатертью.– между Триумфальной аркой и проспектом Георга V. Им раздадут наборы пищи, приготовленной шеф-поварами Елисейских полей.

В целом планируется провести две сессии в 11:45 и 13:30. Организаторы предлагают их считать поздним завтраком и обедом.

Самое приятное то, что посещение будет абсолютно бесплатным. Подумайте об этом как об одной большой социальной случайной встрече с вкусными закусками, предоставленными организаторами. Да, именно так, участникам пикника не придется брать с собой еду или напитки– только себя,

– говорится в сообщении.

Каждый квадрат "скатерти", площадью 9 квадратных метров, вмещает группу из шести человек. В соответствии с Comité, гости получат "упакованные блюда, специально приготовленные рестораторами" из Елисейских полей.

Так будут выглядеть Елисейские поля 26 мая / Фото Ville de Paris, ubi bene

Ожидается, что пикник будет интересным многим, поэтому для участия решили выбрать случайным путем 3700 человек. Зарегистрироваться на пикник можно по ссылке. Правда, форма на французском.