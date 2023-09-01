Среди сине-желтых экспонатов и подпись Залужного: в Латвии открыли выставку украинских флагов
Источник:Посольство Украины в Латвии.
В знак солидарности и поддержки в Латвии торжественно открыли выставку коллекции флагов с подписями доблестных украинских защитников, бесстрашно сражающихся с российской агрессией. Выставка "Флаги Украины. Борьба за Независимость" проходит в военном музее Латвии.
Выставка флагов в Латвии
Выставка в Риге будет открыта для публики с 23 августа по 9 сентября по адресу: улица Смилса, 20.
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На выставке представлено 23 флага, которые подписали украинские военные разных подразделений:
- Вооруженных сил Украины,
- Национальной Гвардии,
- Государственной пограничной службы,
- Главного управления разведки Министерства обороны,
- Военно-морских сил Украины,
- Воздушные силы.
Кроме того, флаг подписан Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины Валерием Залужным.
Среди защитников, оставивших свою подпись на флагах, есть защитники "Азовстали", спецназовцы, разведчики и военные пилоты.
Указанные подразделения Сил обороны Украины вели и ведут боевые действия по освобождению украинских территорий от российских оккупантов на разных направлениях фронта – на севере, востоке и юге Украины,
– говорится в сообщении.
В частности, они сражались за свободу Киева (освобождали Киевщину), Харьковщины, Херсонщины, Мариуполя и Бахмута.
Экспонаты выставки / Фото из фейсбука Посольства Украины в Латвии
Большинство подразделений продолжают защищать украинскую землю от российских оккупантов в самых горячих точках линии фронта.
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