Среди сине-желтых экспонатов и подпись Залужного: в Латвии открыли выставку украинских флагов

Выставка в Риге будет открыта для публики с 23 августа по 9 сентября по адресу: улица Смилса, 20.

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На выставке представлено 23 флага, которые подписали украинские военные разных подразделений:

Вооруженных сил Украины,

Национальной Гвардии,

Государственной пограничной службы,

Главного управления разведки Министерства обороны,

Военно-морских сил Украины,

Воздушные силы.

Кроме того, флаг подписан Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины Валерием Залужным.

Среди защитников, оставивших свою подпись на флагах, есть защитники "Азовстали", спецназовцы, разведчики и военные пилоты.

Указанные подразделения Сил обороны Украины вели и ведут боевые действия по освобождению украинских территорий от российских оккупантов на разных направлениях фронта – на севере, востоке и юге Украины,

– говорится в сообщении.

В частности, они сражались за свободу Киева (освобождали Киевщину), Харьковщины, Херсонщины, Мариуполя и Бахмута.

Экспонаты выставки / Фото из фейсбука Посольства Украины в Латвии

Большинство подразделений продолжают защищать украинскую землю от российских оккупантов в самых горячих точках линии фронта.

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