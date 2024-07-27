Одна из столиц ЕС будет угощать кофе и мороженым за экологический туризм
Источник:The Independent
Дания занимает второе место в рейтинге самых счастливых стран мира. Теперь Копенгаген подготовил приятный сюрприз для путешественников. За экологический туризм они будут получать бесплатные кофе, коктейли и мороженое. Кроме того, будут и другие бонусы.
Городской совет из Копенгагена уже представил программу CopenPay. Она вступит в силу этим летом.
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Что стоит знать о CopenPay
Участие в акции приняли участие десятки самых популярных локаций Копенгагена. В частности, говорится о Национальном музее Дании и общественном пространстве CopenHill.
Все наши действия влияют на окружающую среду, поэтому почему бы не принять сознательные решения, которые принесут пользу всем нам и получить за это вознаграждение,
– заявили авторы идеи CopenPay.
Чтобы присоединиться к проекту, туристы могут:
- собрать мусор;
- заняться садоводством;
- ездить по городу на велосипеде;
- прибыть в Копенгаген на экологическом транспорте;
- выполнить определенные общественные работы.
За это путешественники смогут бесплатно получить в городе:
- кофе;
- коктейли;
- прокат велосипедов;
- лодочные туры;
- дополнительное время катания на лыжах на искусственном склоне.
Собрав мусор, в Копенгагене можно получить бесплатное мороженое / Unsplash
Стоит заметить, что туристы очень положительно оценили эту инициативу. Особенно на фоне решений других городов, которые вдруг решили бороться с путешественниками.Хочешь поддержать близких, которые остались в Украине? Но нет времени разбираться со сложными сервисами? TransferGo поможет перевести деньги быстро, легко и по выгодному курсу. Буквально твой финансовый телепорт, который можно носить с собой в смартфоне.